Asistente de Troglio acerca del Olímpico: "Nos guste o no, tenemos que jugar aquí"

Gustavo Reggi, asistente técnico de Pedro Troglio en el Olimpia, fue el encargado de declarar tras ganar el clásico 0-2 ante Real España en el Estadio Olímpico por la fecha 11 de la Liga Nacional.

El sudamericano habló con la prensa deportiva ante la negativa de Troglio de hablar y explicó los momentos del juego que significó un triunfo para los melenudos, que venían de ganar un mísero punto de los últimos nueve posibles.

"Contento por ganar el clásico, es importante por cómo veníamos, para el grupo, para el hincha, hicimos un buen juego, debemos seguir trabajando de la misma manera para lo que viene", aseguró el oriundo de San Martín de Mendoza.



El ayudante de Pedro Troglio asegura que "el planteamiento del partido fue muy bueno, nos quedamos con los tres puntos, dos goles, veníamos de dos derrotas, de no poder ganar y es un golpe anímico bastante importante porque se vienen los partidos de la Concacaf".

Gustavo Reggi es la mano derecha de Pedro Troglio en el Olimpia. Foto. Yoseph Amaya.



"Hicimos un trabajo táctico importante, no fue fácil, se nos dio la posibilidad de irnos ganando el partido al primer tiempo 0-2, ellos erraron un penal, no fue fácil el partido, ningún juego es fácil, menos un clásico", explicaba Gustavo Reggi.



Consultado sobre el penal fallado por Jhow Benavídez que significaba la igualdad en el marcador, dijo. "Importantísimo porque nosotros estábamos muy bien, en la primer jugada que ellos hacen cometemos el penal, la atajó muy bien Harold Fonseca, los dos arqueros que tenemos están en un muy buen nivel y lo están demostrando".



Reggi es consciente y asegura que el Olimpia está obligado siempre a pelear los primeros lugares. "La obligación la tenemos porque somos uno de los clubes más grandes de Honduras, veníamos muy bien hasta que tuvimos un traspié ante Platense, nos pudimos levantar y tenemos que seguir así".

Habla sobre el Estadio Olímpico y de las rotaciones

Del Olímpico: "Nos gusta porque no podemos jugar en otra cancha, es la que más se asemeja a la cancha nuestra, no nos queda de otra, nos guste o no, tenemos que jugar aquí, es un estadio que si jugás con público es muy lindo, la cancha está muy bien y los jugadores se sienten cómodos aquí".



Sobre las rotaciones: "Se ha achacado mucho el tema de la rotación, pero cuando nosotros íbamos primeros, estábamos rotando y nadie dijo nada. El fútbol es muy resultadista, entonces, cuando perdés te van a buscar cualquier cosa pero nosotros estamos tranquilos, trabajando bien, ganamos el primer clásico y trataremos de seguir así".



Habla de Marathón y Motagua: "Son equipos competitivos, Marathón se ha reforzado muy bien, andan finos, Motagua es el bicampeón, pero nosotros, es todo nuevo, estamos trabajando y trataremos de pelear el primer puesto".