Mauro Reyes sobre Real Sociedad: “Fue mi peor campaña en la historia, pero me siento mejor entrenador”

El Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional vio salir a Mauro Reyes como el tercer entrenador en ser relegado de su cargo, esta vez de Real Sociedad sucedido de sus malos resultados al mando del equipo.

Lo cierto es que, en nueve fechas, Reyes falló en su labor llevando al equipo al último lugar de la tabla sin victoria alguna con 2 puntos en la tabla de posiciones.

En palabras del propio Mauro, ”para mí fue una gran experiencia, no pensé que iba a costar tanto la recomposición del equipo, pero de hecho ahora me siento mejor entrenador que antes”.

Y agregó: “Fue un poco frustrante porque no se dieron los resultados, pero para mí fue una valiosa experiencia que me fortalece y me dio algo nuevo, porque fue mi peor campaña en la historia como entrenador”.

Según comentó Mauro Reyes varios de los factores del porqué no se levantó el equipo pasó por la falta de tiempo en pretemporada, ausencia de gol en el ataque y falta de ritmo de nuevos fichajes.

“Yo puse mi cargo a disposición, creía en el plantel, pero es difícil seguir perdiendo. Yo soy un hombre fuerte y perseverante, pero era prudente mi salida para darle oportunidad a otro entrenador”, señaló.

Finalmente, su relevó fue Carlos Tábora, a quien le desea que “alcance sus resultados para llegar lejos”.

Oportunidad de vacante en el Real España

Ahora de vacaciones con espacio para su familia, Reyes confiesa haber recibido ofertas de la Segunda División de Honduras, además de otra de Guatemala, sin embargo, “en esta semana vamos a decidir por uno”.

Lo cierto es que, ante todo ello, el puesto de Hernán Medford parece tambalear en la Máquina con el proyecto frustrado, un banquillo que le “seduce a cualquier entrenador”

“Yo no puedo opinar porque él sigue. A cualquier entrenador le seduce estar en cualquiera de los equipos grandes. Real España es una gran institución, yo ya pasé por ahí y lamento mucho lo que está pasando.

Ante ello aclara cualquier rumor de una posible llegada y guarda espacio para desearles lo mejor.

“No he recibido llamada alguna, yo siempre he tenido buenas relaciones con ellos, pero tenemos que ser respetuosos,les deseo lo mejor; además ya dirigí a Real Sociedad", cerró.