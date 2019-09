Hernán Medford tras su adiós: "Estoy siendo leal; el que no quiera entender, es mi vida"

Seguir a @fredyro19

Hernán Medford rompió el sileno después de confirmarse como nuevo entrenador del Cartaginés de la primera división de su país y renunciar a Real España, sumido en una crisis de resultados en el torneo Apertura 2019-20 hondureño.

En exclusiva para DIEZ, el 'Pelícano' aseguró que decidió volver por "regresar a mi casa y con mi familia" y que el "que quiera opinar que no gaste papel y saliva, ni leo ni me importa".

Deja en claro, de igual forma, que no fue cobardía el motivo por el que se fue, además, avizora un gran futuro a esta camada que dirigió pero "venga quién venga, le tienen que dar el tiempo necesario".

OFICIAL: Hernán Medford deja de ser el entrenador de Real España.



A solo minutos de anunciarse su salida del equipo, ¿qué pasa por su cabeza, profe?



Lo que pasa por mi cabeza son cosas que a todo profesional le pasan, obviamente el fin de semana recibí una oferta que me encantó por ser de mi país, vuelvo ahí... esa es una de las cosas que, al hablar con mis hijas y pareja me hizo tomar la decisión de volver. Estaba contento con el proyecto y tengo que ser agradecido con la gente, sé que las cosas no estaban del todo bien pero en cualquier momento iban a tomar un buen rumbo. Para que sepan, tomé la decisión por regresar a mi casa y con mi familia.



¿Fue familiar el asunto y no el mal momento del equipo?



Totalmente. Yo el momento lo estaba asumiendo bien, yo sabía que esto era un proceso, más bien hablé con la directiva y no querían que me fuera, lo que inclina mi balanza es la parte familiar, igual voy a un equipo que en este momento tiene posibilidades de clasificar pero no muchas... si fuera a un equipo que van en primer lugar podría ser hasta deportivo, pero voy a uno que tiene una situación un poquita compleja y complicado que clasifique también. En eso tengo que ser muy sincero.



La afición de Real España le tiene un gran estima, en muchos sectores hablan de cobardía.



Las redes sociales están muy mal porque piensan cosas, yo no creo en las redes sociales porque nadie da la cara, hasta desde China me podrían estar escribiendo. Quien me conoce sabe que ese tema no va conmigo... cuando usted tiene un proyecto seguro al nivel de quedar, ¿por qué no me voy a quedar yo? No es por eso. Yo estoy asumiendo un equipo con problemas para clasificar como Real España, y el que no lo quiera entender yo lo siento mucho, yo estoy siendo muy leal, el que no lo quiera entender, es mi vida y mi familia, que ante todo lo he puesto yo... el que quiera opinar que no gaste papel y saliva, ni leo ni me importa lo que pongan, yo siempre respetaré a esta gran afición con la que siento una buena comunión, con directivos y jugadores también. Esto le pasa a todo el mundo que tiene un trabajo y que le sale oferta en otro, después de ponerlo en la balanza escoge uno, no hay que hacer un drama.





Días atrás cuestionó a Gustavo Matosas por irse de Costa Rica y poner mil excusas, pues cuando hay una buena oferta se dice.



Exactamente. Claro. Yo les dije que uno tiene que ser leal, me salió una buena oferta que a nivel económico es igual acá pero lo puse en la balanza y allá está mi familia, dígame quién que está afuera no escogería volver con su familia, yo lo estoy escogiendo... el que opine todo lo contrario de eso será la persona a la que no le importa el tema familiar y a mi sí me importa, los comentarios vendrán de gente ignorante. Me salió una oportunidad en mi país y la estoy aprovechando.



¿En qué momento usted dijo 'me voy'?



Eso yo lo estuve analizando porque la oferta me llegó el fin de semana y lo estuve hablando con mi pareja, mis hijas y obviamente con solo hablar con ellas ya la decisión la tomé; son parte de mi vida, son los que me ayudaron a tomar la decisión, que no fue nada fácil.



¿Qué significa para usted llegar a un nuevo equipo en su país, Cartaginés?

Es un gran reto porque es un equipo con una afición ansiosa por un campeonato, entonces es un reto interesante... obviamente yo lo dije públicamente que para este torneo no está fácil clasificar, se hará todo lo posible, pero la responsabilidad mía podrá ser asumida a partir del otro torneo e intentando que éste termine bien.





Hizo debutar a grandes jóvenes, incluso está el caso de Keylor Navas... ¿no detectó calidad realmente?



Hay jóvenes con calidad pero se necesita también, lamentablemente hay afición que no lo ha entendido, algunos de la prensa que tampoco, el que venga también va a sufrir; yo a Keylor Navas le di su gran oportunidad, también como se la di a (Bryan) Acosta y a Luis ('Buba' López), entonces yo por lo menos en mi carrera como entrenador sí puedo estar orgulloso porque sí he debutado a jugadores que hoy tienen su renombre.



¿Qué le dice a la afición de Real España que está muy golpeada?



Que yo lo siento mucho, que sé que algunos van a comprender y otros no, pero esto es así; lo estoy haciendo especialmente por una decisión familiar, porque como te dije, la oportunidad de trabajar me apareció en Costa Rica. La única diferencia que está marcando la diferencia, y como se lo dije a mis jugadores, yo siempre antepongo como filosofía lo que es la familia, mis hijas... entonces son cosas que el que no las ve como prioridad, déjenme decirles que me dan tristeza.



¿Cuándo se lo dijo a sus jugadores y cómo lo tomaron?



Se los dije hoy, prácticamente, pero mañana se los voy a decir completamente para despedirme de ellos.



¿Estar en Costa Rica le abre posibilidades en la Selección?



También, soy uno de los que tiene currículos metido allá, posibilidades verdad... como digo yo, es bonito ser candidato, eso se debe a lo que uno ha hecho como entrenador en estos 15 años que han sido buenos. Eso a mi me deja contento, como cuando lo llaman a uno de otro equipo, cuando tuve que volver acá. Tal vez el equipo no andaba como se quería por esto del proceso, pero uno asume responsabilidades también.



¿Qué futuro visualiza para estos jóvenes con los que tuvo la oportunidad de trabajar?



Yo visualizo muy buenas cosas, pero con tiempo, y el que no quiere tiempo, lo siento mucho; venga quién venga, le tienen que dar el tiempo necesario.



¿Mauricio Solís le acompaña en su cuerpo técnico?



Sí, Mauricio me acompaña a Costa Rica otra vez.