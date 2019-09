Omar Elvir es sorprendido por su esposa previo a su viaje a Jamaica

El Motagua preparaba su viaje a Jamaica y el grupo de jugadores esperaba su momento para realizar el tramite migratorio en el aeropuerto Toncontín, y fue ahí donde el jugador Omar Elvir fue sorprendido con un detalle especial.

El jugador de los azules en un determinado momento apareció con globo y una cajita, situación que comenzó a llamar la atención en sus compañeros que comenzaron a realizarle bromas.

Al consultar al jugador de que se trataba el detalle, Elvir confesó que era una sorpresa que le había regalado su esposa Karen Recarte debido a su cumpleaños. "Mi esposa siempre es especial y agradezco a ella por este detalle. Ella se adelantó porque no voy a poder estar el día de mí cumpleaños, pero igual manera sintiendo el afecto de ella", comentó.

Elvir cumple años el próximo sábado, día en el que tienen programado disputar el duelo ante el Marathón en San Pedro Sula, situación tomó en cuanta su esposa y por eso lo sorprendió. "Ella sabe todo el itinerario, entonces se adelantó al día. Vamos a tratar de recompensarla cuando regresemos".

El pequeño jugador de los azules confesó que no tenía pensado dicha sorpresa. "No me lo esperaba, realmente me sorprendió con el detalle. Gracias amor, voy a disfrutarlo".

Además aseguró. "Estoy entre si lo abro o no, todavía voy a decidir, sino voy a esperar al mero día del cumpleaños. Me están metiendo presión, pero voy a ver si lo abrimos o no".

Omar Elvir mantiene una relación muy duradera con su esposa Karen Recarte y la describe como. "Siempre ha sido detallista, especial y por eso hemos durado tanto tiempo. Ya juntos llevamos como diez años".

"Cada año me sorprende con algo diferente. Estoy agradecido con ella y más que todo por compartir su vida conmigo", nos contó el jugador.