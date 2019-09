Wilmer Cruz es el principal candidato de Real España, pero rechaza la oferta

La dirigencia de Real España ya trabaja en el sustituto del tico Hernán Medford. El estratega puso su renuncia y minutos después de esto fue anunciado como mandamás del Cartaginés de Costa Rica.

Ahora mismo hay un candidato que es prioridad para los sampedranos y es un viejo conocido de la casa. Este es Wilmer Cruz quien se encuentra entrenando al Victoria en la Liga de Ascenso.

El equipo sampedrano le hizo un ofrecimiento y busca convencerlo, pero la situación es difícil pues este habría rechazado en primera instancia.

“Acabamos de terminar una reunión con el profesor Wilmer Cruz, él está seguro del proyecto, desde que tomó las riendas del Victoria fue con un objetivo, así que no tiene salida por ningún dinero, tenemos un contrato y situación de amistad que viene a hacer mayor que cualquier dinero”, dijo Javier Cruz, presidente del Victoria.

Y es que el mismo Cruz manifestó más temprano a La Prensa: “No me muevo del Victoria, soy un hombre de palabra. No puedo traicionar a la gente del Victoria, no me voy de aquí“.

Lo cierto es que el ofrecimiento de la entidad españolista sobrepasaba el paquete económico de Victoria, aún así él determinó quedarse en primera instancia en el equipo ceibeño.