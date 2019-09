Harold Fonseca sobre juego ante Comunicaciones: "Un partido sin público afecta"

Harold Fonseca comienza a ganarse el cariño de la afición del Olimpia con los dos penales parados en el torneo y ahora se prepara para tener participación en el duelo internacional ante el Comunicaciones.

El meta de los albos comentó sobre este último penal tapado al Real España. "Sinceramente para uno como guardameta es importante aportar cuando le toca actuar. Gracias a Dios pude detener el penal muy importante en el lapso del juego porque era el empate del Real España y se podía complicar los últimos minutos del primer tiempo, pero tuvimos esa fortuna", comentó.

Tomando en cuenta el nivel que han mostrado en el torneo local, Fonseca considera que el duelo ante el conjunto cremas es más complicado. "Comunicaciones es un equipo fuerte en la Concacaf y estamos conscientes que debemos mejorar con mucha humildad. Ya nos enfrentamos y no nos fue bien, pero el profe hará énfasis en aspectos debemos sobresalir dentro del terreno de juego y poder ir en ventaja a la casa de ellos".

En cuando a las posibilidades de ser titular en el juego. "Lo que a mí me compete es trabajar día a día. Tanto Edrick (Menjívar) y yo estamos con la ilusión de poder aportar, pero la decisión la toma el profesor, yo lo he respetado y de mí parte me he esforzado al máximo, si me toca repetir bienvenido sea, sino seguiré apoyando a Edrick".

El meta del león se muestra contento con su desempeño. "Gracias a Dios todo va saliendo bien, en lo personal estoy tranquilo. Yo estoy luchando con mucha humildad y sabiendo que día a día va mejorando. Todo va por buen camino".

Fonseca recuerda lo que ha vivido en su carrera bajo el marco y considera que su trabajo va en evolución. "Sé que pasé procesos duros, muy difíciles, pero el esfuerzo va dando frutos, pero me quedan cosas por mejorar, nunca se deja de aprender. En la actualidad me siento tranquilo, confiado en mí talento. Lo importante es Olimpia y después lo personal".

Sobre lo que se espera del Comunicaciones. "Pienso que vendrá a proponer, los hemos visto a ellos y les gusta dominar a la cancha que vayan. Sabemos que será un juego complejo en todas sus áreas. Para nosotros es un partido sin público y eso afecta, pero hay que ser fuerte mentalmente para llevar un resultado positivo a Guatemala", finalizó.