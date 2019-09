Pedro Troglio no aceptará oferta de Argentina y se queda en el Olimpia para "dejar huella"

Los rumores de un posible regreso de Pedro Troglio al fútbol argentino invadieron algunas portadas de los medios del país sudamericano ante el contacto de Godoy Cruz para hacerse de su contratación para finales del 2019.

Troglio acepta que hubo ofrecimiento por parte del equipo de la primera división de Argentina a quienes dirigió en el pasado, pero confirmó el rechazo de la misma para seguir ligado al Olimpia.

En palabras del propio timonel, “fui claro, yo tengo un contrato y no voy a faltar a ese contrato. Yo no puedo irme de un club a dos meses y medios de estar dirigiendo a alguien. Si me dices que perdí todos los partidos -bueno, soy un desastre-, hasta estarían esperando que me vaya”.

La idea de un proyecto a largo plazo que incluya consigo campeonatos tiene seducido al sudamericano que hoy marcha en la tercera posición con 20 unidades, además siguen vivos en la competencia de Liga de Concacaf en cuartos de final.

“Es un largo plazo, pero ya también sé que por más que es largo plazo, la gente está necesitada de ganar en diciembre" y que él a diferencia de Hernán Medford "cuando acepté sabía a qué me expongo, me insultan o me tiran una bolsa con agua. Pero son cosas del fútbol”.

Ante ello tiene claro que “no es que estamos haciendo cosas espectaculares, simplemente estamos peleando por el torneo, estamos haciendo un discreto papel” y agrega que “si el club no tiene intenciones que nos vayamos” querrá seguir porque “no vine por dos meses, vine para dejar una huella y conseguir un campeonato”.