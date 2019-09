Jorge Pineda: "Eso de esconder balones son chiquilladas, cosas de barrio"

El cuerpo técnico de Marathón a través de su asistente Jorge Pineda aseguró que tienen la esperanza que el clásico del fin de semana contra Motagua pueda realizarse en su estadio Yankel Rosenthal pese a que la Policía Nacional haya aconsejado que este tipo de partidos se disputen en el Olímpico

"La directiva está tratando de hacerlo regresar a nuestro estadio porque a raíz de lo que pasó en Tegucigalpa nosotros no tenemos que pagar situaciones que fueron allá. El Yankel no ha tenido situaciones de aficionados muertos o heridos y a nosotros nos sacan de nuestro estadio las veces que han querido y la misma policía ha dicho que no es seguro y eso deja mucho que desear, pero ahora ya no es lo que nosotros pensamos, hay otros intereses y nos le conviene que juguemos en nuestra cancha", inició en su rueda de prensa ofrecida este martes,

¿Esperan dar ante Motagua un golpe de autoridad después de perder el primer lugar? "Hay circunstancias que nos hicieron perder como jugar muy temprano con diez hombre ante Real Sociedad por la expulsión de Mario Martínez y nos encontramos con un equipo que defendió el 0-0 y finalmente se llevaron el punto, pero nosotros no queremos pelear el segundo lugar, no es nuestra mística, queremos el primer lugar y vamos a luchar contra todo".

Marathón ha entrenado esta tarde en la cancha alterna al Yankel Rosenthal, de momento no reportan bajas. Fotografía: Moisés Valenzuela

Pineda espera que para este encuentro "queremos que (el clásico) sea una fiesta deportiva y no que venga un árbitro a degenerar el partido, no queremos que influya".

Jorge Pineda además asegura que el viaje hecho por Motagua a Jamaica para disputar su partido de Liga de Concacaf ante el Waterhouse podría favorecerles ya que genera cansancio en su plantel, además visora un futuro muy positivo para la institución verdolaga".

"Es una cuestión que ayuda mucho, pero lo que siempre pretende el profe es buscar que quien venga a nuestro estadio sienta que no será fácil cuando tenga y no tenga el balón, hay que meterle velocidad en los costados, en los repliegues defensivos y hay algo que me gusta apuntar en cada conferencia y es que este Marathón es muy distinto al del torneo pasado, este equipo es fuerte en todos los sentidos y estamos convencidos que este será un año importante para y ojalá no se manifiesten otras personas que vengan a quitarnos la tranquilidad en el sentido que estamos para jugar fútbol y no para otras cosas.

CRÍTICA A MOTAGUA POR ESCONDER BALONES

El domingo anterior durante su juego ante la UPNFM, el comisario del juego Edwin Banegas reportó al cuadro azul por esconder balones desde el minuto 60, posteriormente en conferencia de prensa Salomón Nazar también atizó contra las águilas, entonces hoy desde la "guarida del monstruo" también se pronunciaron y piden ala Liga que tome cartas en el asunto.

"Eso de esconder balones son chiquilladas, eso es como que en mi pueblo tiramos una pelota a una casa y la señora lo esconda y comenzamos a buscar pelotas, no tiene razón de ser, esto es fútbol y hay que jugarlo. Me imagino que la Liga ya tomó cartas en el asunto, no creo que vuelva a suceder una situación de esas, son cosas de barrio andar escondiendo balones, acá no tendremos esos inconvenientes".

Y agregó: "En otro orden de los casos, ojalá también que Armando Castro se de cuenta de lo que ocasiona cuando no hace un buen trabajo y con lo que explicó el profesor Salomon Nazar nos damos cuenta que no estamos solo en la búsqueda de la aplicación de la justicia cuando hay una mala intención.