Nazar a Diego: "Mi formación no me permite meterme a ese tipo de controversias, yo fui a la universidad"

Previo al viaje del Motagua a Jamaica para afrontar juego de la Liga Concacaf ante el Watherhouse, el técnico de los azules Diego Vázquez se refirió al tema de las quejas del DT de la UPN, Salomón Nazar, quien se quejó del tema de las ausencias de los balones al final del juego.

Ver más: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras



El timonel del ciclón aseguró que sí habían escondidos los balones, pero estos fueron dentro del arco del equipo universitario. Al consultarle al doctor Nazar, este fue muy directo. "Mi formación no me permite meterme a ese tipo de controversias, yo fui formado de manera diferente por algo pasé por la escuela y la universidad, no voy a contestar ese tipo de cosas".



El técnico del equipo universitario considera que sus quejas fueron basadas en cosas que han venido pasando.

"Lo que pasa que son varias cosas, el partido contra Real España que no nos pitan un penal, luego nos gana Motagua con un gol con la mano y luego nos anulan un gol (contra Motagua) a los 10 minutos. Probablemente eso hubiera cambiado la situación del partido. Pudimos haber perdido, pero no hay duda que eso nos hubiera dado un empujón anímico para encarar el partido".





Pero el mandamás de Los Lobos no llega al extremo de pensar que su equipo esté siendo perseguido por los árbitros de la Liga Nacional. "No creo que haya persecución, lo que pasa es que se equivocan, no hay duda, pero siempre lo hacen a favor de los equipos grandes. Que se equivoquen a favor del pequeño es difícil. Yo no cuestiono los goles, nos ganaron bien, nosotros facilitamos los goles y no tuvimos el carácter para levantarnos después de los goles. Ellos quedaron con 10 hombres y ni aún así".

Vuelve a hablar de Armando Castro

Lo que le molestó y lo recordó otra vez fue el tema de las acciones que tuvo Armando Castro durante el partido. "Es muy permisivo con Motagua ese árbitro y después del primer gol se andaba riendo y platicando, eso no es correcto. Todas las pelotas disputadas eran en contra nuestra, pero no creo que haya persecución. Sigo teniendo fe que se va mejorar el arbitraje".