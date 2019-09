Ibrahimovic quiere jugar en Boca Juniors y los directivos xeneizes ya dieron el 'sí'

Zlatan Ibrahimovic es noticia en Argentina. El sueco podría seguir los pasos de Daniele De Rossi y acabar su carrera en Boca Juniors.

Mino Raiola, representante del jugador, lo ha ofrecido al conjunto xeneize y los directivos del club pampero ya han dicho que 'sí' a la operación, según diario AS.



Ibrahimovic tiene una oferta sobre la mesa del fútbol de Qatar, pero la habría rechazado y esperaría la propuesta de Boca Juniors.





Toda Pasión, medio argentino, revela que el sueco desea jugar en la Bombonera y por eso habría dicho que no a la jugosa oferta de los qatarís: "No me interesa, quiero jugar en Boca", fue la contundente respuesta.



Zlatan podría ser influenciado por su entrenador Guillermo Barros Schelotto y su compañero Cristian Pavón (con pasado Boca) para que deje a Los Ángeles Galaxy y se una al conjunto argentino.