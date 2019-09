Wanda Nara 'incendia' París al posar desnuda en su Instagram

"Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi excompañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras", aseguró el delantero del PSG Mauro Icardi en una entrevista brindada para el Canal+ Francia.

"He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter", continuó.

Después de brindar estas palabras de elogio para su compañera de hogar, Wanda Nara decidió sorprender a todos sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram fotos donde no dejaba nada a la imaginación.

Actualmente la pareja argentina se adapta a la nueva vida en París después de pasar seis años viviendo en Milan, pero tratan de aclimatarse y de momento apoyo en Keylor Navas y su esposa Andrea Salas que recién se mudaron de Madrid a la capital francesa.

El lunes al publicar sus fotos en Instagram logró acumular más de 300 mil likes en cada una de las imágenes confirmando nuevamente le poder que tiene en las redes sociales.

En la imagen la polémica Nara únicamente luce joyas y una toalla amarrada a su cabeza.

"Creo que tener a Wanda como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos", dijo Icardi elogiando a su pareja.