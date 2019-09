Logo del Olimpia resalta en el taller del famoso pintor argentino Pepe Perretta

Las graderías de los estadios en Argentina lucen mantas gigantescas pintadas con una pasión que sobresale en cada partido, el creador es Pepe Perreta, un tipo de 38 años que tiene su famoso taller en Villa Celina provincia de Buenos Aires.

Es el actor del colorido en las gradas y trabaja para las barras de todos los equipos gauchos entre ellos River Plate, Boca Júnior, Huracán, San Lorenzo entre otros.

En un reportaje realizado por el portal Infobae sorprendió que en su taller tenga en sus paredes un logo del Olimpia de Honduras que él mismo pintó y forma parte de su amplio historial de trabajos.

Uno de los "trapos" más grandes que ha confecionado es la que resaltó en el Estadio Presidente Perón, el famoso "Cilindro", cancha donde juega el Racing de Avellaneda que cubrió la mitad del inmueble.

Pepe Perretta es un artista con la pintura y uno de los más reconocidos a nivel mundial.

Pepe es aficionado de Chicago, un equipo de Buenos Aires que participa en la Primera Nacional, pero aduce que eso no le impide trabajar para todas las hinchadas de su país.

"El mejor regalo que me dio este trabajo ha sido trascender los colores: todos saben que soy de Chicago, pero yo trabajo para todas las hinchadas y me abren las puertas en todas las canchas",confesó a una entrevista a infobae.

SU HISTORIA

"Yo trabajaba con el aerógrafo y pintaba la persiana de una carnicería, lo que cayera. Un día viene un amigo bostero (Aficonado de Boca) y me pide unas banderas para la hija que cumplía 15 años, que el vestido era azul y amarillo. Las pintamos para armar una murga con la hinchada. Cuando termina el cumple me felicitaron: "Nos encantó tu trabajo, ¿te animás a hacer un telón de veinte metros?". "Soy el número uno, olvidate", les tiré. Pero nunca lo había hecho, así que tenía un susto tremendo" confesó.

En la entrevista al portal argentino, se le consultó ¿Qué sentís cada vez que se estrena una bandera?

"Que nace un hijo. Con el tiempo, cada estreno de un telón no me lo pierdo, es algo único. Realmente, los telones son como hijos para mí, por eso quiero que sean bien desplegados para que la obra pueda apreciarse, no importan los colores. Yo soy hincha fanático de Chicago y pinté para All Boys, Chacarita, Morón. Observar cómo se abrazan por las tres generaciones: el abuelo, el padre y el hijo, no tiene precio. Como artista es algo único. Y eso surge por el trabajo que hacemos con el equipo de mi taller", agregó.

Pepe recuerda que sus inicios fueron difíciles tras la llegada de su padre de Italia quien nunca aceptó su trabajo como pintor de mantas.

Pepe Perretta tiene en su taller pintado el logo del glorioso y viejo león hondureño.

"¡Ay mi viejo!. Era un tanto bruto, cerrado, que nunca aceptó mi profesión. Vino en el 53 de Italia, escapando el hambre que dejó la Guerra y trabajó toda la vida en el Mercado Central: "Tenés los pájaros volados, dejá de jugar con las pinturitas que tenés que mantener a tu familia", me decía. Me iba bien, ya me había hecho popular pero él no me reconocía. Y nunca me pedían una bandera de River, su equipo. Hasta que llegó el día y lo pasé a buscar con la excusa de que me habían regalado entradas para el Superclásico".

El pintor quiere cumplir un sueño y es que sus obras de arte se muestren en los mejores estadios de Europa.

"El sueño de un artista convencional es exponer en grandes salas. Y las mejores salas del mundo para mí serían los canchas más importantes: el Bernabeu, el Camp Nou, el San Paolo. Hacer una bandera que cubra todo un estadio de esos, sería misión cumplida. Me retiro, cuelgo el aerógrafo y me puedo morir en paz", cerró.