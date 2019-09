Will Barahona culpa a la directiva de Real España por su fallido proyecto

Real España hizo oficial la designación de Luis Ordoñez como técnico interino tras la salida inesperada de Henán Medford quien prefirió renunciar al "proyecto" y marcharse al Cartaginés de Costa Rica.

Medford dirigió al equipo catedrático durante 11 jornadas dejando a los aurinegros con 11 puntos y en el octavo lugar y este fallido proceso ha despertado la crítica de algunos ex jugadores como Wilfredo Barahona, antes lo hizo Carlos Orlando Caballero.

"El problema no es el entrenador señores, yo viví esos momentos ahí y créanme, no es cuestión de cambiar técnicos, es simplemente que no hay liderazgo. Está bien que en un equipo hayan jóvenes, pero rodeado de mucha experiencia, claro ejemplo es Motagua", escribió Will en la publicación que hizo Real España en su social de Facebook.

Para el defensor, la Junta Directiva es la principal culpable por sacar jugadores de experiencia.

"Pienso que los directivos, sin crear polémica, "plancharon" en sacar casi a todo el equipo y planificar un dichoso proyecto de jóvenes que hoy por hoy se está viendo truncado por las malas actitudes dentro del campo", cerró Barahona.

El "Pistolero" militó en el club sampedrano desde el 2012 hasta el 2018, ganó un título en el Apertura 2017 con Martín "Tato" García.

Medford solo pudo conquistar en dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.