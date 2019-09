Wilmer Cruz lo confiesa: "Voy a ser muy honesto, mi sueño es llegar al Real España"

Tras múltiples fracasos con entrenadores de diferentes nacionalidades y perfiles, Wilmer Cruz es uno de los técnicos que la afición del Real España desea en su banquillo por su pasado en el club y la propuesta de juego que trata de imponer en donde ha estado.

Tras la renuncia de Hernán Medford, "El Supermán" se perfilaba como un serio candidato, sin embargo él mismo se descartó por el contrato vigente con el Victoria de la Liga de Ascenso, club al cual quiere devolver el honor de ser de primera división.

Este miércoles el ex DT del Juticalpa y Honduras Progreso brindó una entrevista en la que mostró su fortaleza tras la reciente muerte de su padre, pero también aceptó su deseo de llegar a "La Máquina".

"Los seres humanos debemos estar preparado para todo, Dios me ha dado mucha fortaleza, no me caigo ante nada, sigo peleando, luchando y vendrán a mi vida fracasos, obstáculos, pero soy un hombre fuerte y nada me quita el sueño, la muerte de mi papá me hace fuerte para seguir pelando por los que quedan a mi cargo", dijo el DT.

Luego le consultaron la posibilidad que existió de irse a los aurinegros, "hubo rumores, pero hay un contrato en La Ceiba y debemos respetarlos. El hecho que haya una oportunidad mejor no significa que hay que salir corriendo y agarrarla, todos trabajamos para mejorar, pero hay que saber en que momento llegar", reflexionó.

"Yo voy a ser muy honesto con la gente que escucha, mi sueño es llegar al Real España, ese es mi gran sueño, pero me encontré con unos problemas que me tienen que hacer mejor técnico y es que cuando llego a un equipo que ya está armado tengo problemas, entonces es preferible aguantar un poco y si ellos deciden el próximo torneo darme un equipo que yo lo arme, ni cosa mejor, ahí yo puedo aceptar", confesó.

Y es que Wilmer Cruz acepta que como entrenador tiene limitaciones y es precisamente cuando le toca dirigir clubes con un plantel que él no armó. "Llegar a un lugar donde ya está todo es difícil, tengo una idea y un sistema y a veces los jugadores no están y con la presión de la afición a uno lo obliga a tomar decisiones equivocadas y no estoy capacitado para dirigir equipos hechos, me cuesta mucho. Una vez me tocó con el Honduras Progreso, estaba en el último lugar y lo llevé a ser subcampeón, pero era un plantel al que yo había armado anteriormente", se sinceró.

Después de no encontrar candidatos que llenen el ojo de la directiva, el Real España tomó la decisión de nombrar de forma interina a Luis Ordóñez, un joven estratega que ha sido campeó con Vida y Real España en el torneo de reservas.