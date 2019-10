Egipto reclama a FIFA que ellos no votaron por Messi en el The Best

Sigue el escándalo en torno al premio The Best que entregó la FIFA a Leo Messi. Primero fueron las federaciones de Nicaragua y Sudán que afirmaron no haber votado por el argentino como aparece en los listados del máximo organismo, ahora se suma Egipto que envía un fuerte comunicado a los organizadores.

La Federación de Futbol de Egipto en un comunicado ha solicitado a la FIFA una explicación de la ausencia de los votos del capitán de la selección egipcia Ahmed Al-Mohammadi y el entrenador Shawki Gharib, quienes habrían dado el máximo de puntos a Salah Mohamed.

El organismo señaló las fechas exactas en las que se enviaron los votos que no aparecen en la lista, solo el periodista Hany Danial está presente con su votación dirigida a Mané Sadio, Cristiano Ronaldo y en tercer lugar a Mohamed.

"La Federación Egipcia de Futbol decidió abrir una investigación para descubrir las circunstancias del voto de Egipto en la competencia por el mejor del mundo y la razón por la cual no se adoptó la voz de Egipto.

Mientras tanto, la Federación Egipcia de Futbol (EFA) envió hoy una consulta a la FIFA sobre el incidente. La Federación Egipcia de Futbol envió oficialmente el voto de Egipto a la FIFA el 15 de agosto, cuatro días antes del vencimiento del plazo. La FIFA recibió la confirmación el último día de votación el 19 de agosto, y antes de que el comité a cargo de los asuntos de la federación se hiciera cargo. Decisión de la FIFA de formarse el 20 de agosto.

Votó por el capitán del equipo nacional de Egipto Ahmed Al-Mohammadi, mientras que el entrenador del equipo nacional, el Capitán Shawki Gharib, asumió el cargo después del despido del antiguo cuerpo técnico y no designó un nuevo personal técnico en ese momento.

Ambos votos dieron a Mohamed Salah de Egipto el primer lugar en la selección" (traducción), dice el escrito. Asimismo, en redes sociales ha aparecido el caso del DT de Sudán, Zdravko Lugaroszic quien supuestamente no votó por Messi y una imagen de la hoja de votaciones firmada por el mismo Zdravko circula con la elección de Mohamed.

"Elegí Mohamed Salah en primer lugar y Sadio Mani en el segundo y en el tercer cuadro puse a Kylian Mbappe", dijo Zimenovi a un medio árabe.