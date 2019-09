OFICIAL: Así se jugará la jornada 12 del Apertura en Honduras con los cambios

La Liga Nacional confirmó este miércoles la jornada de fin de semana con los cambios que ha sufrido, principalmente el cambio de escenario de dos encuentros, ambos con mucho morbo por la disputa de los primeros puestos.

Todo arranca en San Pedro Sula que se está convirtiendo en la capital del fútbol. El Marathón recibe el sábado a las 4.00 de la tarde al Motagua en el estadio Olímpico Metropolitano. Este duelo estaba para el Yankel Rosenthal, pero por seguridad, la Policía recomendó el cambio de escenario.

Este sábado son tres duelos los que se disputan. En Choluteca la UPN buscará salir a flote recibiendo al Honduras Progreso que buscará volver al triunfo; es un duelo de urgidos. La jornada sabatina se cierra en La Ceiba con el choque entre Real España y el sorprendente Vida.

Los aurinegros llegan con nuevo entrenador, el abogado Luis Ordóñez quien suple a Hernán Medford que cambió el proceso de los aurinegros donde nunca arrancó para entrenar al Sport Cartaginés.

El domingo el Real Sociedad tendrá su segundo encuentro en casa con Carlos Tábora recibe al Platense que llega dolido tras la paliza que le propinó Marathón y la acción se cierra a las 5.00 de la tarde en el Olímpico Metropolitano con el choque entre Olimpia y Real de Minas.

JORNADA 12

Sábado 4.00 pm Marathón vs Motagua

Sábado 7.00 pm UPN-FM vs Honduras Progreos

Sábado 7.15 pm Vida vs Real España

Domingo 3.00 pm Real Sociedad vs Platense

Domingo 5.00 pm Olimpia vs Real de Minas