Mauricio Tapia: “No venimos a especular y decir que nos defenderemos”

El entrenador del Comunicaciones de Guatemala, Mauricio Tapia, considera que el haber vencido 3-0 al Olimpia en la Copa Premier en julio, no le dice nada, ahora ven por dar ese golpe de autoridad porque quiere ser protagonista.

El encuentro que se disputará en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y sin público por determinación de Concacaf, no significa ventaja para el visitante, pues el rival ha tenido un crecimiento con Troglio según explicó Tapia.

Partido ante Olimpia: “Para nosotros es un partido de antesala previa a lograr un objetivo previo que es entrar a la fase de grupos, ya después es pensar coronar en la llave para lograr un objetivo más importante”.

Ventaja jugar sin público: “No. Es un punto de vista personal, creo que al tener público le da un realce especial al partido por el marco porque puede generar cierto tipo de presión que no es definitoria que no es más que un grito. Creo que lo importante del encuentro se definirá en el campo de juego y allí sí Olimpia presentará su equipo. No es bueno jugar sin público por la instancia en que estamos; para ninguno de los dos equipos el jugar sin público”.

Ya conoce a Olimpia: “Ningún partido se parece a otro independientemente que sean los mismos rivales. Por lo que hemos seguido del Olimpia, desde ese partido (de Copa Premier) para acá han sumado jugadores que no estaban en ese entonces (ganaron 3-0 los Cremas). En los últimos antecedentes jugó con un 11 ante Platense que no fue igual al que enfrentó al Real España; hay una estructura de juego, solo con un delantero y tiene variantes de evolución y Troglio ya tiene más tiempo de trabajo”.

Le tiene medida a los hondureños: “Respetamos mucho al rival, respetamos lo que queremos hacer porque es el punto de partida que estamos aquí por méritos propios independientemente que enfrentamos a un rival como nos tocó con Marathón y dice que algo bueno estamos haciendo. La llave estará peleada, pareja y el que acierte más tendrá cierto tipo de ventajas”.

¿Vendrá a atacar o defenderse? “Yo creo que lo peor que puedo hacer como entrenador es una trilogía. ¿Qué gano con pensar que en el juego de vuelta se puede hacer algo? Lo que más me ocupa a mí es el juego de este jueves, de allí se comienza a definir la llave, este puede ser tendencioso para definir la serie. No venimos a especular y decir que nos defenderemos, venimos pensando que los goles de visita cuentan, son 180 minutos; son llaves definitorias”.