Moisés Hernández, el utilero de Real España que quiere ser mercadólogo

Es uno de los primeros en llegar y de los últimos en irse. Aún así, está a punto de graduarse como bachiller en informática. Con 20 años, Moisés Hernández no pierde la motivación por ser alguien en la vida y le mete con todo a los estudios entendiendo que nunca es tarde.



Durante las tardes, cuando no le toca acarrear balones e implementos deportivos, este joven nacido en San Pedro Sula en 1999 se pone su uniforme de practicante y labora en las oficinas de Real España, club para el cual labora desde hace cuatro años.



"Ha sido con mucho esfuerzo, me ha tocado trabajar duro para estar aquí y vamos avanzando un poco", dice Moisés con la timidez que no estar acostumbrado a un micrófono le provoca.



Hermano de German Hernández, jefe de utilería de la realeza, está en sus últimos días como estudiante del Instituto Tecnológico Victoria de la colonia Ciudad Nueva en el sector Louisiana.

Hernández cataloga al equipo amarillo y negro como "un lugar bonito" para trabajar, no solo porque ahí está cerca de su pasión por el balón sino porque "son oportunidades que abre el club" para empleados como él y otros reservistas.



Sus compañeros del primer plantel catedráticos dice que "todos están alegres, nadie se lo esperaba, pues muchas veces uno no existe o tiene la oportunidad de estudiar", expresa con mucho sentimiento.



Estará culminando la práctica profesional el próximo 28 de octubre y asegura que "la misión" es ir a la universidad "si Dios lo permite". De hecho, cuenta sus gustos: "Mercadotecnia me gusta, siempre me ha llamado la atención, para trabajar aquí en el club o en otro lado".



La Máquina representa mucho en su vida, tanto que lo cataloga como "un sentimiento por el que hay que luchar a diario". Si todo marcha al mismo paso, un aula de clases universitaria le aguarda un espacio para seguir mostrando su ejemplo de superación.