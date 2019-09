Luis Ordóñez: "Lo tomen para bien o para mal; Selvin Guevara no va a jugar”

Luis Ordóñez se presentó en su primera conferencia ante los medios como entrenador del Real España. Dejó atrás aquel técnico que solo se le miraba trabajar con las reservas y al tomar el micrófono se mostró frontal y combativo en las respuestas.

El ceibeño dejó su primera perla, no va en su primera convocatoria el volante Selvin Guevara, el futbolista que más minutos sumó con Medford. ¿Por qué lo deja afuera? ¿Actos de indisciplina?… El entrenador le deja clara las cosas a los periodistas.

DESCONOCIDO HASTA HOY: “Antes no me conocían, ahora me conocen. Soy una persona que estudia para poderles contestar, que estudia los sistemas de juego para contrarrestar un rival y hacer las cosas bien”.

CONTACTO CON LOS JUGADORES: “Déjenme contarles que la misma pregunta me hicieron y tengo cuatro años de estar en contacto con los jugadores. No es la primera vez que me toca dirigir un entreno de primera; como le decía a un colega, cuando los entrenadores anteriores no estaban, su servidor estaba al cargo del equipo de primera división. Todos los técnicos iban a ver los partidos de reservas cuando entrenaba a las reservas, saben a lo que quiero jugar, me conocen bien y no es nada nuevo; es una alegría inmensa sí, pero todos sabemos dónde estamos parados”.

MENSAJE A LOS FUTBOLISTAS: “Nosotros hablamos con los jugadores con la verdad, nos conocemos desde hace cuatro años. En el caso de Ronaldo Dinolis solo tenemos tres meses, quizás uno de conocerlo, él ha ido a ver los partidos que su servidor dirigió, ya sabe cómo soy, somos amigos. El mensaje es claro, hablamos con la verdad, sabemos a dónde vamos, lo que queremos y que no estamos largo de la clasificación. Cuatro o cinco puntos y estamos en zona de clasificación, es un partido de seis puntos contra el Vida y contra el Minas. La ventaja que tengo es que llevo cuatro años estudiando los rivales de primera división, conozco a todos los reservistas de Honduras, conozco al plantel muy bien y sabemos lo que queremos y dónde vamos, tenemos los objetivos claros”.

ILUSIÓN DE SER PROTAGONISTA: “No solo para los jugadores del Real España, yo conozco a todos los futbolistas de Honduras a nivel de reservas, me sé los nombres. Sé que todo mundo conoce que esta es una oportunidad para que muchachos de Honduras y en esta oportunidad me toca darle chance a los reservistas y muchachos de primera del Real España; estoy contento, quizás no me vean sonreír pero es que así soy yo pero estoy trabajando; soy una persona seria y después del partido seguiré siendo lo que soy, serio. Voy a reírme cuando la situación mejore”.

VUELVE A SU CASA: “Soy de La Ceiba, crecí en las inferiores del Vida, las dirigí y hoy por hoy conozco a cada uno del plantel de ellos, desde Techera, los tres hermanos Meléndez que los conozco, Marcelo Canales, Wisdon Quayé, Ángel Rodríguez… entonces, todo mundo se pregunta; ¿Qué hará Real España? Real España sale a buscar ganar, es un equipo grande y tenemos que jugar igual en cualquier ciudad y por eso es el éxito de las reservas de la Máquina y tenemos que seguir la mística en primera división. Conozco al Vida en su parte directiva y de ciudad y el Vida me conoce a mí, saben lo que yo creo”.

OPINIÓN SOBRE LA SALIDA DE MEDFORD: “No tengo nada que opinar de lo que el profesor haya mencionado, haya dicho. Yo lo respeto mucho y quiero mencionarles lo siguiente: He trabajado con ocho a diez entrenadores y todos son mis amigos, no opino nada de Medford porque es mi amigo.

EL PROCESO DE MEDFORD: “El proceso continua señores. Van a ver jugadores que ya conocen como Carlos Mejía, Gerson Chávez, Jorge López, Patrick Palacios, Mariano Álvarez, Michael Perelló, Elison Rivas… el proceso sigue. Va a seguir Jhow Benavídez, Buba López, Jorge Claros; será de jóvenes mezclados con los de experiencia y no cambia nada, solo es Luis Ordóñez al frente. Ya situaciones de la junta directiva, de decisiones de interinato o procesos a largo plazo, lo consultan con la directiva”.

AFICIÓN QUIERE CAMPEONATO: “A nivel de dirigencia sigue igual; en reservas piden campeonatos y formación. ¿Se ha logrado? Buena pregunta; sí. En primera división es igual, tenemos que formar pero buscar el campeonato. Somos y seremos un equipo grande y los equipos grandes aspiran a cosas grandes, aquí sigue igual, buscamos campeonatos”.

POLÉMICA CON SELVIN GUEVARA: “Puedo darles la alineación, no tengo problemas, ya está y les puedo dar un dato para que lo tomen para bien o para mal; Selvin Guevara no va a jugar, jugarán otros que no han participado. El Real España cuenta con 60 jugadores, 30 reservistas y 30 profesionales y dentro del primer plantel hay 12 que vienen de reservas. Todos están elegibles a excepción de Franklin Flores por expulsión. Así que Selvin Guevara no va a jugar este partido pero tenemos más futbolistas, no nos enfoquemos en Guevara”.

DECISIÓN PERSONAL NO JUEGA GUEVARA: “Decisiones personales y técnicas. Allí es donde ustedes ven si uno está capacitado para tomar las riendas; les he dado un nombre y por ejemplo; sino juega Selvin Guevara y lo hace Mikel García o Carlos Mejía, o Darixon Vuelto, seguimos con el proceso sí o no. Tenemos la ventaja que Real España tiene seis jugadores por puesto, no hay problema”.

ACLARACIÓN CASO SELVIN GUEVARA: “No podemos estar pensando en lo que pasó atrás; a partir del lunes este servidor tomó las riendas del equipo, tomo las decisiones y ya comenzamos a trabajar desde el martes. Ya sabemos lo que queremos y el resultado lo veremos el sábado. Me respetan, los respeto y todos los que estamos acá nos conocemos”.

ACTOS DE INDISCIPLINA: “No hay actos de indisciplina en el club, ustedes lo están diciendo; no he mencionado nada, cuando digo personal es decisión técnica y yo tomo decisiones; yo soy el que convoco los 19 que llevamos, armo el 11 y repito, no hay un jugador indisciplinado”.