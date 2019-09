Pedro Troglio considera que la llave sigue abierta: "Pudimos haber hecho un gol más"

Pedro Troglio fue el más contento por el triunfo inobjetable de Olimpia 2-0 frente a Comunicaciones y aceptó que "dos goles a favor siempre es una ventaja para la revancha" de los cuartos de final de la Liga de Concacaf.

"En la previa es una diferencia que deja la llave abierta, pero es buena, dos goles a favor siempre es una ventaja para la revancha; también es cierto que enfrentamos a un muy buen equipo".

Sin embargo, el estratega argentino de los leones indicó que "quedó muy corto el partido, pudimos haber hecho un gol más", el cual "habría dado un envión más grande", pues "teniendo en cuenta los goles del inicio y las situaciones que hemos tenido, es una pena".

"El cero en el arco es importante" y "un buen paso", manifestó un Troglio que abandonó el Olímpico "muy contento".

La razón por la cual durante un lapso del complemento su onceno reculó, cree el sudamericano, fue porque "también veía que con el 2-0 Comunicaciones tampoco salía a presionarnos y no pasamos al ataque como locos porque podíamos recibir una contra".

Alaba al colectivo sobre todo, pero no escondió que "fue un buen partido de la dupla (Benguché y Bengtson), se entienden muy bien". Remarca que a la vuelta no van relajados, ya que falta mucho.

"Tranquilidad en el fútbol nada, el fútbol es extraño, hiciste dos goles en cinco minutos y creías que podía crecer y nada", entendió en torno al arranque avasallador de los suyos.

Remarca que excesos de confianza no caben en su vocabulario futbolistico: "La equivocación número uno que podríamos hacer es pensar que ya tenemos el resultado, lógicamente jugamos en otro estadio, con gente en contra" y por ello hay que ser precavidos.

"Patón" Mejía, estadio Olímpico, Motagua...

Pará el subcampeón mundial con Argentina en el Mundial de Italia 1990 el concurso de Germán Mejía sigue siendo excelente a pesar de no jugar en su puesto natural.

"La verdad volvió a jugar muy bien, la gente me pregunta: ¿por qué está jugando de lateral derecho teniendo dos laterales? La verdad esta mejor 'Patón'.

Cuestionó duramente que el inmueble sampedrano volviera a estar sin público por un castigo que vienen pagando desde el tráfico derbi capitalino del mes anterior: "Sí, este partido con gente estaría lleno... No digo que está mal que tengamos que jugar acá, tenemos que pagar una pena, pero la imagen que se tira al mundo con estadio vacío está mala; para mi hay que erradicar a los violentos, no al hincha genuino, a los 25 mil que pudieron venir al estadio hoy no hay que echarlos".

Concluyendo ya mostró su atención al duelo con su eterno rival por la segunda vuelta, que se desarrollaría en el coloso de la Gran Ciudad al igual que el suspendido de la primera: "Tenemos que analizar bien la semana, ¿qué es más importante?,", dijo en relación a la llave con los 'Cremas', "aunque sé que si le pregunto a la gente me dice Motagua".