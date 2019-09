Mauricio Tapia: "No alcanzó lo que hicimos, tenemos la obligación de darle la vuelta en casa"  

Olimpia se dio a respetar en su casa y sacó una importante ventaja ante el Comunicaciones en los cuartos de final de la Concacaf League.

El equipo merengue ganó 2-0 el encuentro que se disputó en el estadio Olímpico Metropolitano. Los goles los hicieron Matías Garrido (min 1) y Ever Alvarado (4).



En conferencia de prensa tras el encuentro, el técnico de 'los cremas', Mauricio Tapia, dio declaraciones y habló sobre esos dos goles que recibió al inicio del partido, remontar en casa y lo que fue Olimpia en la ida.





LO DIJO:



Fatídicos primeros cinco minutos... ¿Qué pasó?: "Nosotros no hacemos la misma pregunta, creo que no entramos rápido en el partido, Olimpia lo aprovechó en esas dos jugadas, porque en el desarrollo fue un duelo muy parejo, nunca hubo una diferencia importante entre un plantel y otro, salvo esos minutos que le dan la ventaja a ellos".

La charla en el descanso: "Teníamos claro que el cotejo había que llevarlo despacio, era importante como se iba dando el desarrollo, lo que sucedió en el minuto uno te cambia todo lo que tenías para el partido, lo que hicimos después fue apuntalar el ataque, realizamos algunos cambios para tener más profundidad y lo pudimos hacerlo bastante bien".



¿Cómo recuperar al equipo?: "Hay que tener un equilibrio emocional importante para entender lo que pasó, tenemos la obligación de darle la vuelta a la serie en casa, si jugamos como el resto del encuentro, la posibilidad está".



No marcar de visita: "Se defendieron de buena forma, resolvieron la propuesta que hicimos en ataque, no fue tanto ineficacia sino lo bien que estuvieron en la última línea, les respondió el arquero, merecimos más, pero esos dos goles tempraneros nos cambió el partido a los dos y no alcanzó para igualar esa desventaja".



La ofensiva de Olimpia: "Llegaron mucho porque su volumen de juego fue importante, no voy a intentar descalificar lo que hicieron, estuvo a la altura del duelo y de la instancias que se juegan y aprovechó su localía".