Grandes de Centroamérica no fallan en la ida cuartos de la Concacaf League

Se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf donde los dos equipos hondureños lograron importantes victorias; de las cuales, el Motagua sacó buenos réditos al ser el único visitante que ganó.

El Olimpia se impuso 2-0 al Comunicaciones, resultado que también lo pone cerca de la Champions de Concacaf del 2020. Otros que también ganaron, fue el Saprissa de Costa Rica que en el último minuto venció al CAI de Panamá.

Por su parte el Alianza de El Salvador venció 2-0 al San Carlos de Costa Rica en el Monumental estadio Cuscatlán. Ahora tendrán que ir a San José a buscar el pase de semifinales y los encuentros se disputarán la próxima semana.

De clasificar a semifinales el Motagua estaría enfrentando al ganador del encuentro entre Alianza y San Carlos; mientras que si Olimpia logra avanzar a la siguiente fase, va contra el vencedor entre Saprissa e Independiente de Panamá.

Los encuentros de semifinales serán el 29 de octubre. Según el reglamento de la Concacaf, los cuatro semifinalistas avanzan a la Champions de Concacaf donde están los clubes mexicanos y de la MLS. Ya el Motagua está clasificado, pues también pasan los mejores dos clubes de octavos de final.

RESULTADOS DE IDA

Saprissa (CR) 3-2 Independiente (PAN)

Waterhouse (JAM) 0-2 Motagua (HON)

Alianza (ESA) 2-0 San Carlos (CR)

Olimpia (HON) 2-0 Comunicaciones (GUA)

PARTIDOS DE VUELTA

01-10-19 Independiente vs Saprissa

02-10-19 Motagua vs Waterhouse

03-10-19 San Carlos vs Alianza

03-10-19 Comunicaciones Olimpia