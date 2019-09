Real de Minas otra vez en huelga y amenaza con no viajar a San Pedro Sula

En Real de Minas futbolísticamente están bien, ganando y amenazando con clasificar a la pentagonal, pero económicamente, el club la pasa mal y este viernes han lanzado otro aviso; no presentarse al partido de este domingo ante Olimpia sino les cancelan las deudas.

El entrenador Raúl Cáceres, ha sido uno de los que ha peleado por los muchachos para que tengan su sueldo, pero no han recibido respuestas y este viernes se fueron a huelga amenazando no viajar a San Pedro Sula.

El cuadro minero que tiene en sus filas al goleador del Apetura; Juan Ramón Mejía que lleva 12 goles, tiene que cumplir el compromiso contra los albos que fue programado para el domingo a las 5.00 de la tarde.

No es la primera vez que en Real de Minas sucede esto, ya habían amenazado previo al arranque del campeonato contra Marathón que viajaron a última hora a San Pedro Sula llegando en horas de la madrugada del día del partido y cayeron goleados 3-0.

En la jornada antepasada después de enfrentar al Vida, el entrenador Raúl Cáceres declaró que los jugadores no habían comido bien, pues no tenían dinero ya que no les habían cancelado su salario. También denunció que nadie de los dirigentes acompaña al equipo en la delegación.

Real de Minas viene de acumular tres victorias consecutivas; frente al Vida y dos veces contra Real Sociedad que lo tienen en la quinta posición de la tabla con 16 unidades, solamente a cuatro del Olimpia que tiene el mejor presupuesto del torneo y con una mejor campaña que el Real España que es octavo.