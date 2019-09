Héctor Vargas tilda de soberbio a Diego Vázquez: “Se cree el Mourinho del fútbol hondureño”

Como todos los viernes, Héctor Vargas atendió a los medios de comunicación previo al entreno de las tardes que realiza Marathón en su sede.

El conjunto sampedrano se prepara para el juego de este sábado a las 4:00 pm ante Motagua en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. El estratega del Monstruo durante la charla con los medios no se anduvo con rodeos y atacó a Motagua, Diego Vázquez y a Armando Castro.

Vargas considera que el DT de Motagua es soberbio y que se creee el “Mourinho del fútbol hondureño”, además le mandó un mensaje claro.

¿CÓMO LLEGA EL EQUIPO PARA EL SÁBADO?: “Venimos con toda la motivación de los buenos resultados, estamos en un momento bueno del campeonato y a la espera de un partido importante, mas no determinante. Lo extradeportivo ya viene de hace varios campeonatos, el hecho que no nos permitan jugar en el Yankel en uno”.

POLÉMICA ARBITRAL: “El refuerzo más importante que ha tenido Motagua es Armando Castro, como cuarto refuerzo el “Pollo” Suazo, son todos por afuera de la cancha los refuerzos. Cada vez que le toca jugar a Motagua lo ponen a él”.

PIENSA QUE DIEGO ES SOBERBIO: “Nosotros no nos burlamos de nadie, merece el respeto el doctor Názar. Hay que recordarle que las torres gemelas cayeron y este muchacho en algún momento se va a caer. Yo creo en Dios, aparte trato de no tener la soberbia ni minimizar a gente de fútbol, hay que avisarle a esta gente que también puede tocar el piso, no hay que tener soberbia. Si es por el tema de un asistente es como si fuera un status social”.

MOLESTIA PORQUE LOS SACAN DEL YANKEL: “Si vos pintas el estadio, si hacés cosas para lograr un sentido de pertenencia, si te sacan de tu estadio me molesta porque ponen cosas que no son, acá jugamos una final y no pasó nada, hay una campaña para desprestigiar a Marathón, me siento impotente por eso”.

TEMA DE ESCONDER BALONES: “Si están informado de eso o en el acta se establece es otra cosa, no pueden esconder los balones y más si está informado, hay que ver quiénes son los comisarios, algunos son empleados de los clubes, hay que averiguar los antecedentes”.

CONSIDERA EL PARTIDO IMPORTANTE, PERO NO DETERMINANTE: “Es importante, pero no determinante, en instancias decisivas ahí sí, motivacionalmente estamos bárbaros. De ganar nos quedamos con el primer lugar, ellos de visita pueden perder puntos así como nosotros ante Real de Minas en Danlí. Tenemos esa ventaja, ellos nos llevaron a Juticalpa por capricho, si ellos no hubieran hecho eso nosotros jugaríamos el domingo, pero no fue así”.

¿LE DARÍA LA MANO A DIEGO?: “La verdad es que no, no hay un rencor, pero no siento eso de darle la mano, no tiene sentido. A esta edad actúo por sentimiento, yo realmente no soy falso. Se cree el Mourinho en el fútbol hondureño, aquí no está Pep ni Mourinho, aquí estamos los técnicos nacionales que tratamos de hacer las cosas bien”.

¿EL HECHO QUE MOTAGUA VENGA DE GANAR LO HACE MÁS COMPLICADO?: “Hace unos años Olimpia venía de meterle 7 a un equipo de Panamá y después nosotros le ganamos, no tiene mucho que ver eso de venir de ganar afuera con lo que harán acá. Cuando se ponen los equipos de la MLS y México es más complicado, ahí es otro tema”.