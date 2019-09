Diego Vázquez: ¿Lo de los balones? "Son hipócritas porque todos lo hacen"

Seguir a @kelvincoelloHN

Diego Vázquez (Mendoza, Argentina), baja al lobby del hotel, se relaja, pone su celular en la mesa y respira tranquilo. Con una sonrisa comenta sobre la ciudad, su reciente juego en Jamaica; le pide al fotógrafo que no le haga tomas cerradas y se extiende en esta charla.

Sin duda alguna hablar con Diego Vázquez es entrar en un mundo de fútbol con una filosofía diferente. Lee mucho y es admirador del doctor Bilardo, trata de poner todo en la balanza. No le gusta que le llamen extranjero porque se siente más hondureños que muchos. “La humildad no es ser sumiso; si me atacan, me defiendo", dice con el cuchillo entre los dientes.

¿Cuál es secreto de Motagua para ser protagonista en Honduras?

Cuando llegué el equipo venía de dos torneos siendo octavo o noveno (noviembre de 2013), nosotros lo metimos a la liguilla, estuvimos cerca de pasar a la final, incluso con un penal que lo atajó Yul Arzú. Todo ha sido positivo, hemos ido creciendo, teniendo mejores momentos y otros no tanto, pero siempre con una regularidad importante.

¿Qué sientes al ser el único entrenador en Honduras que tiene un proceso consolidado?

Los procesos no existen, a los entrenadores los acompañan los resultados. ¿Dime qué equipo en el mundo tiene proceso sin resultado? Nadie, no existe, eso de los procesos no existen, a los procesos los respaldan los resultados y así es, son las reglas del juego ahora en este deporte, siempre ha sido, eso no va a cambiar. Cuando se dice proceso, es tener regularidad, que no nos mientan cuando dicen proceso. Ahora, sí tenemos buen respaldo de la directiva y los resultados, lo que nos respaldan y nos mantienen son los resultados.

¿Te has preguntado por qué siempre te salen bien las cosas en Motagua?

Conozco el fútbol de Honduras, tengo 22 años en el país, jugué en equipos grandes, chicos y de media tabla, conozco casi todo el país. Lógicamente hay un condimento con un número de factores que nos han salido bien junto al cuerpo técnico, directivos que siempre tienen mucho mérito y obviamente los jugadores que son importantes.

¿Sientes que este Motagua puede dar el salto internacional que le hace falta?

Eso… Si vas al funcionamiento de Motagua a nivel internacional le sacamos un empate al América de México en Tegucigalpa, le empatamos a Xolos en México que eso es histórico para Motagua; jugamos la final de la Liga Concacaf que estuvimos a un suceso de pasar, pero internacionalmente Motagua ha hecho buen papel. Incluso en la tabla de esta Liga Concacaf estamos arriba con 25 puntos desde que comenzó el torneo de Concacaf.

¿Te presionas por ser mejor cada día?

Tenemos autoexigencia por mejorar cada día, estar todo el tiempo aprendiendo, viendo cosas nuevas, darle herramientas nuevas al jugador para que las desarrolle en la cancha, no solo yo, todo el cuerpo técnico. Siempre cada uno en su lugar.

Mucha gente dice que soy soberbio, para nada, la humildad no es ser sumiso; una es ser soberbio y otra es ser sumiso. No nos creemos ni menos ni más que nadie. La gente tiene un concepto erróneo de la humildad que no es ser sumiso. Si a mí me atacan, obviamente que me voy a defender. ¿Si me atacan qué puedes esperar?

No le vas a llevar flores me imagino…

Si alguien viene y te insulta, te tira piedras y todo; ¿le ponés la otra mejilla? Todavía no tengo ese nivel espiritual para cuando me atacan poner la otra mejilla, quizás en algún momento lo logre, pero ahora no.

¿Siendo sincero, es soberbio Diego Vázquez?

Es lo que te acabo de decir, no, para nada. La humildad no es ser ni menos ni más que nadie, si sos sumiso te pasás a víctima y eso no tiene que ver con las cosas de Dios, ni una ni la otra, intento tener un equilibrio. ¿Si a vos te atacan, te defendés? Y ahora qué, esperan que pongan la otra mejilla, quizás estoy en el camino y más adelante lo logre, ahora no.

¿Por qué muchos colegas entrenadores te atacan o lo que dices genera controversia como en los últimos días donde se habló mucho de que mandás a esconder los balones?

Lo agrandan, de gente que nada que ver; todos lo hacen, hay mucha gente hipócrita que cuando va ganando lo hacen (esconder balones), yo mismo los he visto. Lo he visto hacer acá a Marathón y Real España y ustedes también lo han visto… allí está, en todas las canchas lo hacen.

¿Pero por qué cargan contra Diego Vázquez y Motagua?

A nosotros nos satanizan, no sé. Hay que preguntarle a ellos porque son hipócritas, ellos lo hacen, yo los he visto en todas las canchas. Seamos sinceros, si van ganando lo hacen; pierden tiempo los arqueros.

En el caso de la UPN, José Mendoza cuando les ganamos allá sobre la hora se cansó de hacer tiempo, los últimos 20 minutos se quedaba tirado e iba a buscar el balón caminando porque les convenía el empate. No nos hagamos los pudorosos o los líricos con un tema tan sencillo. Quieren resaltar algo negativo y no me importa, pueden decir lo que quieran, hay libertad de expresión.

¿Te da igual lo que digan?

Pueden decir lo que quieran.

¿Has recibido órdenes de esconder balones o cómo es ese tema?

Me sigues preguntando lo mismo, ya me estás acusando vos también (risas).

No lo digo yo, en el acta lo pusieron los árbitros y otros rivales te han acusado… yo solo te pregunto.

Los árbitros pusieron eso porque supuestamente no les pagaron, pero les habían pagado anticipadamente. En la cancha nadie escondió balones, que los pasa-pelotas lo hacían más lento, es natural. ¿Si vos sos aficionado de un equipo y sos pasa-pelotas y vas ganando qué harás? Es normal, pero que digan que se perdieron los balones es una total mentira. En toda parte del mundo pasa pero acá hacen una satanización y que piden que lo regulen pero nadie gana (por esconder pelotas), el que cree eso es que le falta inteligencia.

¿Sientes que es persecución que se acuse siempre que mandás a esconder las pelotas cuando va ganando Motagua?

No sé, tengo tantas cosas que pensar. Imagínate que ayer nos levantamos a las 5.00 de la mañana y el partido había terminado a la 1.00 de la madrugada en Jamaica, solo dormimos una hora, ¿qué querés? Que me ponga a pensar qué responderle, tampoco… El nivel de elevación para poner la otra mejilla no lo tengo pero espero lograrlo; igual les mando amor y todo… no pasa nada.

¿Sos provocador porque siempre respondes?

Solo cosas negativas me preguntás… pregúntame algo positivo. Te acabo de decir que la humildad es no ser sumiso ni creerse menos ni más que nadie, esa es la forma que intento ser; obviamente que me seguiré equivocando, pero no me puedo andar cuidando lo que digo, hablo lo que me sale; intento ser sincero y la gente que me conoce lo sabe, yo intento no ser soberbio porque si intento estar fingiendo, se conoce.

¿Para vos el fútbol es show?

Hay una frase de Jürgen Klopp que dice que el fútbol es lo menos importante de la vida; a él se le enfermó el hijo y después se dio cuenta de eso. Hay cosas mucho más importantes que eso, es algo más que un aspecto en la vida. Para mí no porque es mi trabajo, pero para la sociedad en general es lo mínimo, tiene que ser cultura, positivo, un escape para que la gente vaya al estadio con la menor violencia posible y sin perder la pasión porque aquí confunden la pasión con la violencia y son cosas diferentes.

El fanatismo turba la mente en muchos…

Seguramente; hay una línea y acá es muy fácil confundirla. Solo porque uno dice lo que siente natural, ya genera violencia; tampoco, hay una línea y hay que mantenerla.

Al ser un entrenador que le devolvió la grandeza a Motagua porque estaba deprimido… ¿Sientes que ya puedes comer en la mesa con Primi y Chelato que han sido de los técnicos más exitosos de Honduras?

¿Chelato? Chelato tiene cinco títulos… ¿Chelato? ¿Sabés contar? ¿Chelato cinco? (Hace el gesto y se ríe)

¿Con eso me dices que estás al nivel de Chelato?

Eso lo estás diciendo vos.

Pues sí, te lo pregunto.

Bueno, tengo muy poco tiempo, él tiene 40 años de dirigir y yo tengo seis. En títulos sí (se vuelve a reír).

¿Te ves dirigiendo otro equipo que no fuera Motagua?

Hoy estoy bien, es mi trabajo, el día de mañana puede ser, pero ahora estoy bien con los directivos; con todos, me siento bien, me siento con ganas. Muchas veces esto es desgastante y pierdes las ganas, pero no, ahora me siento bien.

¿Cuánto tiempo más te miras en Motagua?

No sé, hasta mañana, así lo miro (risas).

¿Si llega una oferta buena mañana, te vas?

Si han llegado ofertas, pero analizando estoy bien en Motagua, le he dado la prioridad.

¿Siendo sincero, cuántas ofertas has rechazado?

No, tampoco es que… normales, algunos equipos de Centroamérica, pero tampoco, nada que pasó de la informalidad… comentarios y pláticas con representantes y una que otra oferta económica que poniendo en la balanza es igual a Motagua o un poquito más, pero he preferido quedarme en Motagua.

¿Qué tal tu relación con tu compatriota Pedro Troglio?

No lo conozco, hemos hablado por teléfono nada más. Lo veía jugar cuando estaba en las inferiores yo. Al asistente sí lo conozco, a (Gustavo) Reggi, porque jugué con él en inferiores.

¿Por qué los técnicos argentinos han triunfado en Honduras como Héctor Vargas, tú con Motagua y otros?

No sé, te puedo hablar por mí… yo solo hablo por mí, el plural es muy grande, pero siempre les deseo el bien a los demás. Pero yo soy hondureño hermano y todavía me siguen diciendo extranjero, tengo tres hijos hondureños, 22 años de estar acá, me sé el himno, como baleadas, sopa de caracol, quizá conozco el país más que varios, pero respeto. Ante Dios no hay fronteras porque hay muchos que profesan la palabra de Dios y ponen fronteras con la nacionalidad. Después de 22 años que me sigan diciendo extranjero, pagando impuestos, con hijos hondureños… no te parece que no.

¿Te gusta que te halaguen por el fútbol que juega Motagua que pocos rivales pueden descifrar?

Tiene diversidad de juego, si viste el partido en Jamaica hicimos goles de tiro libre, jugadas por el centro, llegadas por fuera del área, centros. Que conozca los goles son así, de media distancia, por las bandas. Son las formas y Motagua es diverso. Que quieran ver otra cosas… antes decían que no le ganaba a los grandes, que solo tiramos centros y ahora que ganamos porque escondo las pelotas; en seis años siempre dicen algo, pero ya me da risa.

¿Qué papel juegan "Pato" Negreira, Ninrod y Hugo Caballero en tu cuerpo técnico?

Todos tienen un papel importante para tener éxito, los directivos igual, todos, cuerpo técnico, los utileros que son importantes. Motagua es un trabajo en equipo espectacular y sobre todo que llega genuino.

¿Estás obsesionado con el tricampeonato?

Yo con el próximo partido y no me vas a sacar de allí (risas) así lo sentimos y así lo trabajamos. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, están los tres resultados y no hay que adelantarse a nada.

¿Cómo dominar los egos en un camerino de un grande como Motagua donde siempre hay disputas internas por un puesto?

Siempre las hay pero nosotros no le damos importancia, y es normal. Están los 27 o 30 egos que hay que armonizar porque cada uno es diferente, respetando cada persona en su ser individual para tomar decisiones.

¿Te ha tocado ser mano dura?

No sé si le llamaría mano dura pero hay detalles que ellos saben, ya tenemos mucho tiempo y los nuevos se incorporan al grupo y todo en armonía.