“Chino” Discua: “Diego y Vargas son buenas personas y defienden sus equipos”

El volante del Marathón, Carlos “Chino” Discua, salió a la defensa de los entrenadores argentinos que han subido la tensión del clásico de este sábado con sus declaraciones y le han puesto pimienta.

Discua los conoce muy bien a ambos, estuvo con los dos haciendo grandes torneos y dice que hablan porque tienen que defender a sus equipos y es una forma de bajar la presión. Espera que todo quede en palabras y en la cancha haya fútbol.

Partido ante Motagua: “Es especial porque nos estamos jugando el primer lugar, sabemos de lo que nos jugamos en especial en este duelo porque es una final. No oculto mi paso por Motagua que es allí donde me di a conocer y ahora me toca del otro lado y espero ganar el partido”.

Fue capitán de Diego Vázquez: “Creo que ya he jugado como tres partidos desde que vine a Marathón y no creo que sea algo especial, es un partido más que es de tres puntos que de ganarlo nos vamos al primer lugar. Lo que pasó en Motagua es pasado, agradecido por todo lo que representa pero ahora me debo aquí y haré todo lo posible para ganar el partido”.

Motagua viene de viaje largo de Jamaica: “No creo, esto es fútbol, no pasa nada. Nosotros tuvimos en ese sistema jugando partidos seguidos y sacamos buenos resultados. Ellos tienen un buen ritmo competitivo y no hay excusas; el sábado el que haga mejor las cosas van a ganar”.

El DT que tiene más carácter: “Eso no viene de ahorita, viene de hace mucho tiempo, considero que cada quién tiene su forma de ser, trabajé mucho tiempo con Diego Vázquez y ahora tengo año y medio con el profesor Vargas que tiene un carácter diferente. Todo queda en lo que se dice, para mí son dos buenas personas y ellos tienen que defender sus equipos y la van a defender a muerte, no tengo nada que decir de ambos”.

Así cataloga a Diego Vázquez: “Diego tiene esa forma de ser, es una persona que lo ha ganado lo hace hablar así, él sabrá porque se refiere de esa forma a los otros técnicos y los asistentes, pero se respeta. En lo que a mí me compete es hacer las cosas bien en el terreno de juego”.