Carlos Will Mejía, de futbolista a practicante universitario en el Olimpia

Carlos Will Mejía estuvo durante nueve años con el Olimpia convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la afición merengue, su despedida del equipo se dio tras no estar en los planes de la directiva que posteriormente contrató al argentino Pedro Troglio, actual técnico del equipo.

En agosto se anunció su llegada al Atlético Santa Cruz de la Liga de Ascenso, sin embargo, el delantero ha seguido vinculado con los albos y fue uno de los presentes en el partido de Olimpia ante Comunicaciones en los cuartos de final de la Liga de Concacaf en el estadio Olímpico., pero también los acompaña en Tegucigalpa y otras canchas del país.



Está situación generó curiosidad entre los aficionados tras su salida del equipo y su reciente contratación en la segunda división. DIEZ habló con el futbolista y nos reveló que actualmente se mantiene ligada al club por una cuestión de su carrera profesional.

"Siempre estoy pendiente del equipo, contento de que les está yendo muy bien, feliz estando cerca del club con el deseo que siempre le vaya bien", empezó diciendo el exjugador olimpista.

Su actual posición se debe a que se encuentra finalizando sus estudios universitarios en la Licenciatura en Gerencia de Negocios en la UTH, entonces reveló que "estoy haciendo la práctica profesional de mi carrera universitaria, en la parte administrativa".

Mejía explica que inició sus estudios “desde el 2014, ya gracias a Dios logré culminar todas las clases y ahora que se me ha dado el tiempo haciendo la práctica para la graduación”.

Siendo así un ejemplo para todos los jóvenes futbolista en realizar sus estudios, “para todo hay tiempo, uno pone excusas cuando esta joven, pero sí se puede. Siempre hay tiempo para estudiar, de profesionalizarse porque sabiendo después que el fútbol se acaba uno tienen que tener algo que hacer”, aconsejó el mediocampista.

SOBRE SU RETIRO

Detalló sobre su actual equipo el Atlético Santa Cruz, “es en un equipo de unos amigos en Santa Cruz, un lugar muy bonito por cierto, en el cual la he pasado muy bien, siempre decía ‘con ellos empecé en ligas mayores y con ellos voy a terminar’ se los decía en bromas y la verdad así fue. Estoy feliz de pasar más tiempo en familia y hay más tiempo para todo”.

“Mientras tenga el tiempo con todo el gusto del mundo yo voy a Santa Cruz y juego con ellos”, expresó sobre seguir jugando fútbol.

Además, dio a conocer su situación actual en el fútbol, “creo que ya estoy en condición de retirado porque con ellos voy a jugar cuando me queda tiempo, no entreno. Podría decir que mi etapa como futbolista está cerrada, con ellos es como... No puedo decir que es ‘hobby’ porque cuando uno se pone el uniforme, juega en serio no se quiere perder”.

Ahora con mucho más tiempo para realizar diferentes actividades, se siente bien al estar cerca del equipo ya que “es algo que uno no se puede olvidar, el estar cerca están esos sentimientos encontrados”.