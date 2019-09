Jonathan Rougier: “Ellos tienen una gran ofensiva, pero nosotros una buena defensa”

Jonathan Rougier charló este día con Diez y detalló un poco de lo sucedido en las últimas horas tras la victoria en Kingston ante Waterhouse por Liga Concacaf.

El portero de Motagua declaró que esta seguidilla de partidos siempre generará cansancio, pero es algo con lo cual pueden lidiar.

“Llegamos y nos dieron un ratito de esparcimiento, estar un poco distraídos. Un poco de gimnasio, hielo y más cosas para recuperarnos. El desgaste es normal cuando juegas tan seguido, después de Marathón creo que nos regresamos uno o dos días a Tegus y después volvemos a San Pedro”, dijo.

Al portero se le preguntó si es indistinto jugar en el Yankel u estadio Olímpico, él respondió: “Para cada uno puede ser indistinto, en mi caso no creo que sea lo mismo, son estadios diferentes en cuanto al terreno de juego, dimensiones. Lo que sí es que me siento cómodo en los dos estadios tanto Yankel y Olímpico. Este partido puede marcar un rumbo importante, no van quedando muchas fechas para el final del torneo, las ventajas que dan estos partidos son mínimas”.

Acerca de Marathón, manifestó: “Tienen jugadores rápidos por las bandas, defensas y atacantes con buen juego aéreo, estamos tranquilos porque confiamos en lo que podemos hacer. Ellos tiene una de las mejores ofensivas, pero nosotros tenemos una de las mejores defensas, confiamos en que lo haremos bien”.

¿Cómo espera el juego?, se le consultó, a lo que respondió: “Intensidad seguro habrá, siempre estos partidos son súper intensos, no creo que salga de eso porque es cómo se han venido jugando. Hablando de lo que viene sabemos que hay fecha FIFA y hay que esperar a ver cómo sigue todo, de momento pensar en el paso que viene”.

Para finalizar, le mandó un mensaje a los aficionados y barras tanto de Marathón como de Motagua. “Que es un partido de fútbol, que no nos olvidemos de eso. Es un deporte que debe unir y no destruir, no estamos uniendo y eso es lo que no queremos. Tenemos que mandar un mensaje de paz y tranquilidad, es un partido en el cual hay que conservar el respeto. Tenemos que buscar una cohesión de paz, que sea para construir”.