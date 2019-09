Real de Minas definirá este sábado por la mañana si viaja al juego ante Olimpia

El tema de la falta de pago es algo que llevó a los jugadores de Real de Minas a pararse y dejar en espera su viaje a San Pedro Sula para el cotejo ante Olimpia.

Son tres meses los que le deben a la plantilla del Minas y de esta situación habló Raúl Cáceres, técnico del equipo.

“Lamentablemente es una decisión de grupo, no resta más que respetar la decisión de ellos. Esto ha colapsado porque hay compañeros que han pasado situaciones de salud complicadas, uno de ellos hasta estuvo en el Hospital Escuela. Yo he mantenido todo este tiempo aguantando la presión con los muchachos”, inició contando.

La plantilla sostendrá esta mañana a las 7:00 am una reunión para determinar si podrán viajar o no, así se lo confirmó a Diez uno de los jugadores quien al mismo tiempo aclaró que no han llegado a un acuerdo. Gerardo Martínez mencionó que no puede sostener al equipo y prácticamente puso a la venta el equipo.

“La única decisión que puede revertir esto es que se les pague su dinero. Hay una realidad y es que solo una parte está cumpliendo y somos nosotros, el equipo ha cumplido y los muchachos ya no soportan, no puedo convencerlos. Esto viene a poner la situación caótica”, siguió contando.

Y terminó diciendo: “Nunca perdí las esperanzas, aquí hubo ofrecimientos grandes, si yo me quedé en el equipo fue acuerpando que muchos jugadores se iban a quedar en el equipo. Este es un llamado de atención, ojalá que lo valoren. Si hay pago se convoca, ellos están pidiendo el pago completo y no hay negociación”.

Olimpia recibirá a Real de Minas este domingo a las 5:00 pm en el estadio Olímpico, de momento está en duda que Minas haga su viaje por falta de pago.