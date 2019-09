Chelato Uclés: ¿Llegó el momento del retiro? "Yo lucho hasta el final"

Si bien no lució sus mejores galas dada la relevancia del partidos que se jugaba, el estadio Olímpico vivió mome tos emotivos y para el recuerdo, siendo el homenaje a Chelato Uclés uno de ellos.

Leer más: !Tiki taka! El golazo de Matías Galvaliz con Motagua ante Marathón en el Olímpico

El estratega llevó a la gloria al Marathón de inicios del 2000 y consideró el acto, decorado con placas y pancartas, "momentos característica de todo mundo, pero más de Marathon".

Dijo estar "muy emocionado" y ante la interrogante de sí era una hasta nunca de los banquillos, fiel a su costumbre esbozó su tradicional "nunca se sabe.".

"Describirlo como emoción es muy difícil, por eso no hablo con claridad, me cuesta, siento que me ahogo en las lágrimas", manifestó al pie del engrasado del coloso de la Gran Ciudad el mítico timonel que guió a Honduras a su primer Mundial en España 1982.

Declaró su pasión por el Verde al decir que no hay "ninguno como este club, pasé diferentes clases de momentos con Marathon hasta llegar a un momento, en el año 2000, que el equipo estaba casi descendido"...







Y prosiguió: "Ahí se hizo un gran gesto (salvar al club y hacerlo campeón) y con la ayuda de Dios, por eso cuento con el respeto del aficionado antiguo de Marathón".

Se le volvió a preguntar si soñaba con despedirse entrenando a cualquier nivel, a lo que respondió con la entereza que su físico, por el pasar de los años, quizás no refleja: "Yo lucho hasta el final, hasta que verdaderamente no pueda".