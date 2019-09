Presidente de Marathón Orinson Amaya explota y hace grave denuncia contra los árbitros

Minutos después de finalizar el partido donde Marathón ganó 2-1 a Motagua en el estadio Olímpico, el presidente de los sampedranos Orinson Amaya explotó y denunció una campaña en contra de su equipo y además una grave afirmación de soborno de los árbitros, en este caso específico de Melvin Valladares y su cuarteta.

"Estamos peleando contra todo. Para la próxima ya no voy a contratar jugadores, voy a contratar árbitros. Es increíble, si no es porque tenemos buenos jugadores no ganamos este partido, pero se vio que realmente están pagados, no sé cuál es el problema que tienen con Marathón", dijo en referencia al arbitraje donde luego puntualizó algunas acciones que se dieron durante el partido donde considera fueron afectados.

"Los árbitros estaban totalmente parcializados, ¿por qué la falta que le hacen a Yustin Arboleda no la pitan? ¿Y el choque de Songo (Wilmer Crisanto) esa sí la pitan? Son unos bárbaros", señaló el dirigente en un Facebook Live hecho al programa Fútbol y Pasión.



Una de las acciones reclamadas por Amaya es una falta en contra de Arboleda en el segundo tiempo que no fue sanciona por Matamoros, posteriormente se gestó un contragolpe donde Moreira estuvo a punto de anotar el 1-2.

Amaya considera que su institución está peleando contra muchos factores extradeportivos al denunciar que existe una campaña en contra.

"Estamos peleando contra todo y por eso a mis jugadores les digo que dependemos de nosotros mismos porque hay una campaña en contra del equipo. Nos sacan del Yankel, de nuestra casa, y todavía viene un arbitraje (dispuesto) a que nosotros perdiéramos", cerró muy alterado.

Marathón con esta victoria sumó 26 puntos en el campeonato y se fue al primer lugar ya que Motagua, su rival de turno, se quedó con 25 en la segunda posición.