Liga de Ascenso de Honduras: Parrillas One golea al Atlético Santa Cruz

Debut soñado es el que tuvo Mario Beata con Parrillas One, visitaron el cono sur del departamento de Cortés para medirse al Atlético Santa Cruz, los parrilleros golearon 5-2 a los santacruzanos en el Alex Pineda Chacón.

Otro resultado abultado se dio en el Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque, Independiente no anduvo con rodeos tras derrotar 4-1 al Atlético Choloma que perdió el invicto de siete fechas.

Lepaera en el estadio Juan Orlando no pudo contra el Olimpia Occidental y sacó un empate 2-2 jugando de local.

Este domingo se reanudan las actividades cuando el puntero del grupo B, Atlético Pinares visite al San Juan en el Domingo Ortega de Quimistán, Santa Bárbara, duelo programado para las 3:30 PM.

En el Filiberto Fernández de Río Lindo, Brasilia que pasa un mal momento en el encuadre C, recibirá al Villanueva FC a las 3:00 de la tarde.

Resultados

Boca Juniors 2-0 Bucanero

Olancho FC 2-0 Gimnástico

Génesis Huracán 2-1 C.D. Inter

Victoria 1-0 Tela FC

Real Juventud 1-0 Atlético Esperanzano

Lepaera FC 2-2 Olimpia Occidental

Atlético Santa Cruz 2-5 Parrillas One

Atlético Independiente 4-1 Atlético Choloma

Domingo

Santa Rosa vs Social Sol 3:00 PM

Lone vs Santos FC 3:00 PM

Brasilia vs Villanueva 3:00 PM

Delicias vs Juticalpa 3:00 PM

San Jun vs Atlético Pinares 3:30

Broncos vs Estrella Roja 5:00 PM

