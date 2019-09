Raúl Cáceres: "Contra Real España tenemos que limpiar la imagen que nos han manchado"

Raúl Cáceres no pone excusas por la goleada de 5-1 recibida de parte de Olimpia en el estadio Olímpico, no cree que los atrasos salariales haya afectado, aunque considera que es un factor difícil para convivir.

"En algunas situaciones podemos buscar cualquier excusa, pero lo del tema salarial no es factor para llevarse un resultado como este, fueron errores puntuales donde Olimpia fue superior", dejó claro.

Dice que los cambios realizados haciendo ingresar a Luis Guzmán y Óscar García le afectaron notablemente y revela que Juan Ramón Mejía no está bien físicamente y no han tomado precauciones.

"No tomamos la de decisión de hacerlo descansar sabiendo el problema que está sufriendo, no venía para mucho tiempo, pero los cambios de Guzmán y de García nos cambiaron por completo los planes y movimientos revulsivos que teníamos pensado hacer".

Juan Ramón Mejía no pudo aguantar el partido por una lesión, desde el minuto uno estaba resentido.

Cáceres acepta que la deuda económica de parte de la directiva no la han sabido manejar públicamente y se hace responsable por ello.

"Nos hemos visto impotentes en esta situación. Yo siempre he sido abierto con la prensa, pero puedo decir que en este momento nos ha afectado porque se han involucrado y nos han inmiscuido en temas administrativos cuando son los directivos que deberían dar la cara. También la ingenuidad de parte nuestra que no hemos sabido manejar estos temas, soy el culpable porque no he regulado estas cosas, pero han afectado", aceptó.

Cáceres además cree que el no poder entrenar en una cancha de grama natural y con las medidas reglamentarias les termina pasando factura en un estadio como el Olímpico.

"Pesó el aspecto físico, no es llorar y no es lamentarse, pero que no tengamos la oportunidad de entrenar en canchas naturales pesa y más en estaque reúne las medidas reglamentarias".

Sin embargo cree que no hay tiempo para ponerse tristes por el resultado y apunta a ganarle al Real España el siguiente fin de semana.

"De lo que tenemos que estar claros es que contra Real España hay que limpiar la cara y la imagen que nos han manchado, tiene que ser ahí porque no podemos estar 15 días adoleciendo el aspecto anímico".