Icardi le da el triunfo al PSG, paliza de escándalo del Bayern al Tottenham y Juventus no falla

RESULTADOS FINALES EN LA CHAMPIONS:

Real Madrid 2-2 Brujas

Atalanta 1-2 Shakhtar Donetsk

Galatasaray 0-1 PSG

Tottenham Hotspur 2-7 Bayern München

Crvena Zvezda 3-1 Olympiakos Piraeus

Manchester City 2-0 Dinamo Zagreb

Juventus 3-0 Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moscú 0-2 Atlético Madrid

MINUTO 90: Juventus derrota al Leverkusen por 3-0 y PSG supera al Galatasaray en Turquía por 1-0.

MINUTO 90: Final del partido en Inglaterra, Bayern Munich le dio una paliza al Tottenham por 7-2 en la segunda jornada de la fase de grupos.

MINUTO 88: GOOOOOOOOOOOOOL de la Juventus, Cristiano Ronaldo hace el 3-0 ante el Leverkusen con un tremendo remate raso de pierna derecha. El balón se fue por medio de las piernas del portero.

MINUTO 88: GOOOOOOOOOOOOOOOL del Bayern, otra vez Gnabry que ya tiene su pókers de goles. 2-7 el marcador.

MINUTO 87: GOOOOOOOOOOOOOL del Bayern, Lewandowski hace el sexto gol del partido ante el Tottenham, el segundo en su cuenta personal.

MINUTO 83: GOOOOOOOOOOOOOOOOL del Bayern Munich, Gnabry lo hace de nuevo ante el Tottenham. Triplete para él y 2-5 el marcador.

MINUTO 80: Últimos 10 minutos de partido en Turín y también en Turquía.

MINUTO 66: GOOOOOOOOOOOOOOOL del Manchester City, Sterling hace el 1-0 ante el Dinamo Zagreb. Le ha costado al equipo de Pep.

MINUTO 61: GOOOOOOOOOOOOOOOL de la Juventus, Bernardeschi hace el 2-0 ante el Leverkusen con un remate de zurda cerca del punto penal.

MINUTO 60: GOOOOOOOOOOOOOOOL del Tottenham, Harry Kane anota de penal. 4-2 sigue ganando el Bayern.

MINUTO 58: GOOOOOOOOOOOOOL del Atlético, Thomas aumenta la ventaja del equipo de Simeone en Moscú.

MINUTO 55: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Bayern Munich, otra vez anota Gnabry. Paliza de 1-4 al Tottenham.

MINUTO 53: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Bayern, Gnabry hace el tercer gol alemán ante el Tottenham. 1-3 el marcador.

MINUTO 52: GOOOOOOOOOOOOOL del PSG, Icardi abre el marcador ante el Galatasaray. 1-0 ganan los franceses.

MINUTO 48: GOOOOOOOOOOOL del Atlético de Madrid, Joao Félix hace el 1-0 ante el Lokomotiv.

MINUTO 45: Ya se juega la parte de complemento de los partidos de la Champions.

MINUTO 45: Termina el primer tiempo en Turín. 1-0 gana la Juventus al Leverkusen. El PSG está empatando sin goles ante el Galatasaray y el City tampoco ha podido hasta ahora con el Dinamo Zagreb.

MINUTO 45: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Bayern Munich, Lewandowski hace el 1-2 ante el Tottenham. Gran remontada de los alemanes.

MINUTO 17: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl de la Juventus, Higuaín abre el marcador en Turín con un remate raso de derecha.

MINUTO 15: GOOOOOOOOOOOOL del Bayern, Kimmich hace el 1-1 ante el Tottenham con un tremendo remate de derecha.

MINUTO 11: GOOOOOOOOOOOOOL del Tottenham, Son hace el 1-0 ante el Bayern Munich con un gran remate cruzado.

MINUTO 10: Se mantiene el empate en todos los partidos. En Turín la Juventus busca abrir el marcador.

MINUTO 1: Arranca el partido entre Juventus y Leverkusen en Italia. También juegan PSG y el Atlético de Madrid.

ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DEL REAL MADRID VS BRUJAS

MINUTO 90+4: Final del partido, Real Madrid empata 2-2 ante el Club Brujas en el Santiago Bernabéu. El equipo evitó a medias el desastre.

MINUTO 90: Se van a jugar cuatro minutos más en el Bernabéu.

MINUTO 88: Varane remata de cabeza, pero se fue arriba de la portería tras el tiro de esquina de Kroos.

MINUTO 85: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Real Madrid, Casemiro hizo el 2-2 con un gran remate de cabeza. Centro de Kroos en un tiro libre.

MINUTO 45: Remate de Kroos a un lado. No ha estado preciso el alemán.

MINUTO 38: GOOOOOOOOOOOOOOOL del Club Brujas, en un mano a mano con Courtois, Dennis hace el 2-0 en el Bernabéu. Doblete del nigeriano.

MINUTO 35: Gran jugada de Benzema por la izquierda y manda un pase preciso a Kroos que remató mal con su pierna izquierda. Era para el empate.

MINUTO 28: GOOOOOOOOOOL del Atalanta. Apareció Duván Zapata. Salió mal el arquero y el colombiano no perdonó. Remate de cabeza. Atalanta 1-0 Shakhtar.

MINUTO 27: Se salva el Brujas, remate de Varane con la cabeza y el portero Mignolet salva a su equipo con una tremenda atajada.

MINUTO 23: Remate de Kroos de volea que pasa cerca de la portería del Brujas. Fue desviado por un defensor al tiro de esquina.

MINUTO 20: Remate de Modric que se va a un lado de la potería. Busca reaccionar el Real Madrid.

MINUTO 18: El Brujas está dando la sorpresa hasta ahora en España. Sin temor están jugando ante el Madrid.

MINUTO 8: GOOOOOOOOOOOOOL del Brujas, con ayuda del VAR, Dennis anota y se ponen arriba en el marcador ante el Real Madrid. 1-0 el marcador.

MINUTO 4: UFFF... Primera clara del Real Madrid. Benzema conecta de cabeza un tiro de esquina, pero se fue a un lado. Estaba solo.

MINUTO 1: Arranca el partido en el Santiago Bernabéu, Real Madrid se mide ante el Brujas por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions.

10:45 AM- Listos en el Bernabéu. Los jugadores ya salen a la cancha.

10:12 AM - Los jugadores del Real Madrid y del Brujas ya están calentando sobre el césped del Bernabéu.

10:02 AM - En otro de los partidos de hoy que inicia a las 10:55 am, Atalanta juega en el San Siro ante el Shakhtar Donetsk.

9:45 AM - Así sale el Brujas ante el Real Madrid: Mignolet en la portería, Ricca, Deli, Mechele, Mata en defensa, Vormer, Rits, Vanaken en el medio; Tau, Dennis y Diatta en punta.

9:40 AM - Zidane confirma su 11 titular para medirse ante el Brujas en el Bernabéu. Courtois en la portería, Sergio Ramos, Varane, Nacho y Carvajal en la defensa, Modric, Casemiro y Tony Kroos en el centro del campo y Benzema, Eden Hazard y Lucas Vázquez en la punta de ataque.

9:40 AM - Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada de este martes en la Champions League. Real Madrid vs Brujas y Atalanta vs Shakhtar Donetsk arrancan la actividad a las 10:55 am.