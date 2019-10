Pedro Troglio sobre el Motagua-Olimpia: “¿Cuál es la seguridad con ir a Comayagua o Juticalpa?”

Pedro Troglio y Olimpia están afinando detalles de cara al juego de vuelta ante Comunicaciones en Ciudad de Guatemala. El conjunto merengue viaja este día a territorio chapín y previo al traslado, el DT merengue charló con la prensa.

El argentino tocó diversos tópicos: partido del jueves, clásico del domingo y el tema de la seguridad que tanta polémica ha generado.

PARTIDO DE VUELTA ANTE COMUNICACIONES: “El 3-0 de la ida fue uno de los primeros partidos, habían otras condiciones e igual había sido un partido difícil, será un partido duro e intenso. En la previa un 2-0 uno lo firmaba, pero durante el partido uno pensaba qué hacer si arriesgar y buscar el tercero o cuidarse. La intención no es cerrarse y ver si te hacen un gol o no, vamos a tratar de hacer el partido que hacemos casi siempre”.

PIDE QUE HOY DECIDAN DÓNSE SE JUEGA EL MOTAGUA-OLIMPIA: “Hoy hay que decidirlo, por respeto a los dos planteles hay que decidir hoy, es una desorganización y bueno lo he vivido en todos lados, no es propiedad de Honduras. Pasa en todas partes del mundo, toda la vida. Se ha jugado toda la vida en Tegucigalpa y ahora en qué se transformó, ¿en la peor ciudad del mundo?, es una ciudad normal, algo grave pasó como en el día a día. Lo que hay que cuidar es a las 30 mil personas que van en paz y no a las 200 que no van en paz”.

CUESTIONA QUE EL CLÁSICO SEA FUERA DE TEGUCIGALPA: “¿Cuál es la seguridad con ir a Comayagua o a Juticalpa?, tienen que viajar en auto y la hinchada irá en la misma carretera. La situación fue afuera del estadio, los dos clubes no tienen nada que ver y el estadio no tiene nada que ver. ¿Cuántos clásicos no se han jugado y no ha pasado nada?, se hizo pasar el micro (bus) por un lugar equivocado sin la seguridad que tiene que ir, los que tiraron piedras no tienen nada que ver con el equipo”.

¿PRIORIZA UN TORNEO EN ESPECIAL?: “Yo no sé qué es priorizar. Mira yo roté siete jugadores y nadie me preguntó por eso porque gané. Ahora estoy pensando pasar a semifinales, la gente quiere ganar todo. Esta es una semana muy linda para nosotros y donde tenés que cambiar el rumbo, es donde mostrás tu fuerza”.

SE NIEGA A JUGAR EL CLÁSICO DE LA PRIMERA VUELTA SIN SELECCIONADOS: “Primero, yo ni loco jugaría así. ¿Por qué voy a jugar cuando quieren?, tengo cinco bajas importantes y ellos tienen cuatro, toda la defensa de ellos. Creo que tampoco quieren jugar así. No sé cuándo lo jugarán, creo que van a tener que decidir posponer una fecha y que juguemos, que un domingo se juegue el clásico y que el siguiente miércoles sea la fecha normal”.

Olimpia se traslada este día a las 5:00 pm vía aérea a Ciudad de Guatemala para el partido de vuelta de Liga Concacaf ante Comunicaciones, en la ida ganaron 2-0.