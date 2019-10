Salomón Nazar desmiente a Kevin Hernández y asegura que no manda a esconder balones

“Hoy el profesor (Salomón Nazar) no quiso dar conferencia de prensa, ¿por qué? Porque sabe que hizo una mandracada, mandar a esconder las pelotas, creo que debe haber juego limpio para todo el fútbol hondureño”, disparó el portero Kevin Hernández contra el entrenador de la UPFNM el sábado anterior después que el Honduras Progreso perdiera 3-2

Es por ello que el técnico de los Lobos ha querido referirse al tema aunque en un principio no lo haría, pero ha desmentido en una conferencia de prensa que él haya ordenado tal cosa.

"No creo que valga la pena hacerlo (responder), pero por respeto a ustedes (los periodistas) lo haré. Ni el árbitro ni el comisario lo reportaron porque no hubo nada de eso, es bien difícil hacerlo en Choluteca porque la cancha está a dos metros, no permite esconder balones", inició diciendo.

"Dijeron que por mi culpa no hubo conferencia, no es cierto, las conferencias no dependen de mi persona, sino de la compañía que transmite el partido", siguió aclarando.

Y "aparte los niños que son recogebalones son menores de 10 de años y nosotros no les inculcamos eso y tampoco tienen esa mala fe", cerró.

Sin embargo al ver el revuelo que esto causó, especialmente en el entrenador de Motagua Diego Vázquez y sus aficionados por sus declaraciones hace dos jornadas, Nazar en aras del juego limpio y en conjunto con la directiva de la UPNFM han tomado una decisión.

"Lo hablé con los directivos y para transparencia del club vamos a notificar al comisario para que él se encargue de escoger los recogebalones y así no haya ningún tipo de comentario".

Además pidió disculpas al gremio arbitral por sus declaraciones tras el juego contra Motagua donde disparó contra Armando Castro ya que considera que con él, los azules no pierden un partido.

"Yo pido disculpas por las declaraciones que di la vez pasada, tal vez me excedí, estaba molesto por los antecedentes, pero creo que debemos de respetar y fortalecer la parte arbitral porque si nosotros desprestigiamos los árbitros, el torneo no tendrá transparencía y nadie quiere que eso ocurra, los árbitros se equivocan, son humanos. Espero que los que están a cargo de los árbitros les vaya bien y puedan ver bien cómo acontencen los partidos y puedan analizar bien para los nombramientos futuros".

Pensando ya en el juego contra Marathón el sábado en el estadio Yankel Rosenthal, el doctor acepta que enfrentarán a uno de los rivales más duros del campeonato y destaca la labor de su entrenador.

"Es el equipo mejor refrzado porque los jugadores que consiguió eran del campo local y eso los hace un rival más complicado. El profesor Vargas es un buen entrenador y ha dejado constancia de eso, buscaremos un buen resultado porque queremos conseguir el objetivo de llegar a la pentagonal", cerró.