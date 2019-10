Marathón alza vuelo gracias a sus 'Cuatro Fantásticos' de la delantera    

Seguir a @fredyro19



¡Pólvora pura! Marathón está en lo más alto del torneo Apertura sin lugar a dudas por su buen plantel y estar bien dirigidos. Ya especificando un poco más es indudable que su gran ataque es el apartado que más está destacando.



Yustin Arboleda, Frelys López, Carlo Costly y Yerson Gutiérrez son los cuatro hombres de punta que tiene atemorizadas a las defensas del fútbol hondureño, incluso un par de ellos sin ser fijos en el esquema inicial de Héctor Vargas.



Entre los cuatro arietes contabilizan 15 de los 26 tantos del onceno sampedrano en la temporada 2019-20, sumando al torneo de primera división los dos enfrentamientos de la fallida serie con Comunicaciones de Guatemala.



Todos ellos, a excepción de Yerson que tiene tres anotaciones, cuentan con cuatro gritos goleadores en el certamen liguero que han abonado en gran medida a tener 26 unidades y estar en la cima.

Arboleda (886) y Costly (859) son los cañoneros que más acción han visto en el certamen que está llegando a su etapa final de la segunda vuelta, dejando un rol más de revulsivo a Gutiérrez y López, quienes con 257 y 460 minutos, entre Liga Nacional y Liga de Concacaf, les secundan.



El Monstruo ya no está viendo acción en el torneo alterno a la Concachampions y está centrado totalmente en la vereda local, donde estos cuatro pretenden seguir incrementando sus números.



DOS ARIETES EX HONDURAS PROGRESO

Está claro que Yustin Arboleda y Carlo Costly tienen un peso específico difícil de cuestionar en el Verde. Ese motivo es justamente el que impide que Yerson Gutiérrez y Frelys López sean titulares... lo podrían ser en cualquier club.



Y justamente Gutiérrez y Frelys tienen en común su pasado en Honduras Progreso, club con el cual anotaron muchos goles e hicieron méritos para llegar adonde ahora están.



El tiempo dirá cuán importantes pueden ser para la historia esmeralda, aunque a día de hoy están contando con buenas estadísticas e ilusionan a su parcialidad que ve en su frente de ataque la mejor versión de los 'Cuatro Fantásticos' del torneo Apertura.









NÚMEROS DE LOS 'CUATRO FANTÁSTICOS'



Carlo Costly

Cuatro goles en 859 minutos distribuidos en 12 titularidades, 11 en Liga y una en Concacaf.



Yustin Arboleda

Cuatro goles en 11 partidos, de los cuales nueve fueron de Liga (3) y dos de Liga de Concacaf (1), sumando 886 minutos.



Yerson Gutiérrez

Tres goles en ocho partidos jugados, para 257 minutos y pese a solo una titularidad liguera.

Frelys López

Cuatro goles en nueve partidos, ocho de Liga y uno en Concacaf, más cuatro titularidades y 460 minutos.