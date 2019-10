Diego Vázquez prefiere el clásico con seleccionados: "Lo ideal es que estén los dos planteles completos"

El plantel y cuerpo técnico de Motagua viajó este martes desde Tegucigalpa con rumbo a San Pedro Sula para enfrentar el miércoles el partido de vuelta ante Waterhouse por los cuartos de final de la Liga Concacaf.

Diego Vázquez, entrenador del los azules, brindó declaraciones a los medios de comunicación donde se refirió al choque contra los jamaiquinos, el regreso de Marcelo Santos a una convocatoria y sobre el clásico ante Olimpia que quedó pendiente en la primera vuelta del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional.

"Tenemos entrenamiento de la tarde en el Olímpico, llevamos 20 jugadores y ya tenemos para decidir los 18 que van a ser parte del plantel para el partido de mañana", inició diciendo.

La "Barbie" aseguró que tendrán cuidado por la peligrosidad que les pueda presentar Waterhouse en el encuentro que se disputará en el estadio Olímpico a las 8:00 de la noche.



"Faltan 90 minutos, es un equipo rápido que su principal virtud es la velocidad al contragolpe. Tenemos que estar muy atentos para no dejarles esa posibilidad y hacerles daño a partir del orden y del juego que desarrollamos nosotros que en Jamaica lo hicimos muy bien."

El técnico argentino afirmó que no siente tranquilidad pese a que cuentan con ventaja de dos goles para el segundo choque.



"Tranquilo nunca, en el fútbol las diferencias son mínimas, el tiempo se puede hacer sencillo y corto o se puede hacer muy largo. Tenemos que estar bien atentos para contrarrestar las virtudes de ellos y poder aprovechar lo nuestro."

Continuó con su argumento: "En este torneo no hay rival sencillo, todos tienen una complejidad enorme por eso avanzar y ganar de visitante es complejo. Tenemos que aprovechar esa ventaja y ratificarlo acá, son equipos de primer nivel y por algo están allí."

Mencionó además que la superiodidad que poseen en el resultado global "no es tan cómoda, es una ventaja que la tenemos que saber manejar e intentar ampliarla pero cómoda no. En este torneo no hay rivales cómodos para nada, por algo están en cuartos de final. Queremos ganar mañana para clasificar a semifinales y estar allí, seguir peleando."

Luego de pasar seis meses sin jugar debido a una rotura de ligamentos sufrida durante un entrenamiento de Motagua, el futbolista Marcelo Santos nuevamente forma parte de una convocatoria y podría tener minutos ante Waterhouse.

"Es un jugador importante para nosotros, que ya esté mejor es importante. Hemos tenido pocos entrenamientos porque cuando se juega entre semana tenés poco para preparar el partido. Esperemos que se siga recuperando, después del fin de semana tendrá más días para trabajar."

Consultado por la capacidad física de sus jugadores en cuanto a la seguidilla de partidos, Diego admitió que no tiene una plantilla con muchos futbolistas pero que posee mucha calidad.



"Nosotros no tenemos un plantel grande para hacer dos equipos diferentes. Tenemos un plantel con calidad pero como he dicho otras veces, en la cantidad no tanto. En el medio tuvimos problemas a partir de la contractura que tuvo (Reinieri) Mayorquín, tuvimos que recomponer allí y no teníamos muchos cambios en esa zona."

No quiso referirse a la proposición de la Liga Nacional para que el clásico pendiente contra Olimpia se juegue sin los seleccionados.



"Primero vamos a enfrentar el juego de mañana con mucha responsabilidad, es lo único que tengo en la cabeza, ni siquiera veo más allá."

Sin embargo compartió la postura de su colega, Pedro Troglio, quien se declaró en contra de competir sin una buena parte de sus titulares.



"Lo ideal es que estén los dos planteles completos, más nosotros por todos los lesionados. Motagua no tiene un plantel grande en cantidad, sí en mucha calidad pero no tenemos cantidad."