Zidane y su dura crítica: "El primer gol que encajamos es de risa, no estuvimos concentrados"

Zinedine Zidane habló tras el nuevo desastre del Real Madrid en la Champions League ante el Brujas de Bélgica en la jornada dos.

Te puede interesar: Casemiro anota el empate y evita una derrota de Real Madrid en el Santiago Bernabéu



El técnico destacó entre otras cosas el primer gol que recibió Thibaut Courtois en el encuentro.



"El primer gol que hemos encajado ha sido un poco de risa. Empezamos mal, a partir del minuto 10 no estuvimos concentrados en las zonas donde el rival nos podía hacer daño. Cuando hacen el primero se vienen arriba, nosotros peor y nos meten el segundo. Insisto, me quedo con la segunda parte".





Sobre lo que les habló en el descanso: "Les dije que teníamos 45 minutos para cambiar esto, y ellos lo cambiaron, entraron con más actitud y con ganas de querer el partido".



El 2-2 en el Bernabéu: "Resultado malo pero reacción buena. No nos podemos quedar contentos, hicimos 45 minutos como nunca hicimos. Me quedo con la reacción, aunque no estoy contento de sumar un punto".

¿Areola titular sobre Courtois?: "Los dos son porteros del Real Madrid, cada uno puede opinar. Tenemos que estar todos preparados".





El margen de puntos en Champions: "Ya veremos. Tenemos el próximo partido en Liga y sabemos que estamos en una situación un poco peor en Champions, pero vamos a seguir".