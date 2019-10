Jorge Pineda a Comisión de Arbitraje: "El fútbol viene en decadencia y quieren matarlo"

Seguir a @fredyro19

La polémica entre el presidente de Marathón, Orinson Amaya, y los distintos entes arbitrales que piden su sanción por su exabrupto después de quitarle la cima del Apertura a Motagua sigue trayendo cola en el camino.

Jorge Pineda, segundo al mando de Marathón, se refirió a esto y al hecho de haber recuperado la cima. Desglosa las claves con la mira en el cierre del campeonato e, incluso, se refirió al derbi de Tegucigalpa entre motagüenses y olimpistas.

"Estamos más que fortalecidos, en lo anímico superbién, conscientes de la responsabilidad que tenemos a falta de fechas para terminar el torneo", comenzó diciendo Jorge Pineda, asistente técnico de Héctor Vargas en el Monstruo, por el liderato que ostentan,

Entiende que "lo que se viene es muy importante, hemos estado en ese primer lugar y hoy lo retomamos nuevamente, así que no lo vamos a dejar escapar", lanzó.

Cree que el doble derbi capitalino entre sus dos escoltas es positivo para mantenerse en la punta: "Ellos se van a enfrentar dos veces, Olimpia y Motagua, son partidos complicados que tiene ellos y nosotros igual, pero vamos a jugar con nuestro público".

Le satface que el choque entre capitalinos no se dispute en el Nacional porque no lo considera justo: "En estos momentos el estadio Nacional no puede albergar un partido tan trascendental como Olimpia-Motagua, bien por la gente de seguridad", esgrimió.

DARDO A LAS ENTIDADES ARBITRALES

Jorge Pineda se refirió a la posibilidad de que la Asociación de Árbitros Profesionales de Honduras (APAH) denuncie ante la FIFA a su presidente Orinson Amaya sino recibe castigo del ente disciplinario, a quien también le piden lo mismo la Comisión de Arbitraje y el Colegio de Árbitros.

"Lo que está buscando esta gente de la Comisión de Arbitraje (APAH y Colegio de Árbitros) es que gente que pone plata se retire del fútbol, que gente como Orinson Amaya y otros que ponen plata digan: 'ya basta, me retiro'", atizó.

Sin quitar el dedo del renglón, Pineda estimo que si eso pasa "el fútbol se va a venir abajo. Y pongo un ejemplo, Real España no pudo sustentar su planilla por la situación económica del país, lo que está haciendo la Comisión de Arbitraje es correr a la gente que pone plata de su patrimonio"

Espera haya conciliación entre "árbitros, entrenadores, capitanes, directivos, gente de la Federación y la Liga, que se vayan a un retiro de unos dos días". De paso atacó y cuestionó: "¿A los árbitros quién los castiga? Pongánse las manos en la conciencia, señores, porque ustedes han cometido errores crasos y ¿quién les ha dicho algo?".

Asegura, sobre el ente arbitral que "el fútbol viene en decadencia y ustedes quieren matarlo". Rematando exculpó a su mandamás: "Pronunciarse de esa manera por una cuestión de alguien que se sintió afectado... lo que están haciendo ustedes es destruir a una persona que ha venido fluyendo como directivo a base de poner plata".