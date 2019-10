Mario Martínez analizó la actualidad de la Bicolor: "Estar en la Selección está costando más"

El golazo de tiro libre anotado por el talentoso jugador Mario Martínez en el partido ante Motagua por la jornada 12 del Torneo Apertura 2019, continúa en la memoria del volante de Marathón por la importantancia y calidad de anotación.

VIDEO: El golazo de Mario Martínez por abajo de la barrera que engañó a todos

Pese a la belleza del tanto, Mario Martínez aseguró que lo principal fue que su equipo conquistó la victoria contra uno de sus mayores adversarios en la Liga Nacional.

"Salió un bonito gol en un clásico, lo importante fue que el equipo sacó los tres puntos y que nos mantiene arriba en el liderato. Era importante ganar y se nos dio."

La práctica hace al maestro reza un popular dicho, así fue cómo se construyó la fenomenal jugada del mediocampista para vencer la portería de Motagua el pasado sábado en el estadio Olímpico.



"Ya lo habíamos practicado durante la semana, llegó el momento adecuado. Es más yo creo que (Kervin) Arriaga le iba a pegar pero le dije que me lo dejara, se dio la oportunidad y salió un bonito gol. Anteriormente ya había pensado en ese tipo de tiro libre, no lo pensé dos veces."

Consultado sobre su sentir con Marathón y el nivel demostrado que no le alcanzó para ser tomado en cuenta por Fabián Coito para la Selección de Honduras, el futbolista verdolaga no se desespera y mantiene la postura.

"Con el equipo bien, sabía que venía aquí a sumar, a aportar y a demostrar por qué estamos en una gran institución. El tema de la Selección en algún momento va a llegar, si se da la oportunidad hay que aprovecharla y sino hay que seguir trabajando."

Teniendo en cuenta la gran cantidad de buenos jugadores jóvenes que han surgido y que integran una nueva generación para la Bicolor, Mario afirma que mientras estén las puertas abiertas tiene que seguir trabajando.



"En la Selección hay muchos jugadores que tiene que ver el profesor. Uno tiene que seguir trabajando, perseverando, seguir en el mismo nivel y no bajar los brazos. Sabemos que estar en la Selección, como dice el profesor que no están las puertas cerradas, vamos a seguir por ese mismo camino aportando al equipo. Después lo de la Selección va a venir y aprovechar."

Carlo Costly utilizó sus redes sociales para criticar la ausencia de Juan Ramón Mejía, quien es el máximo goleador del Torneo Apertura 2019 y que no fue llamado por Coito para la Selección de Honduras.



"Yo pienso de igual manera, creo que merecía un llamado pero quien decide es el profesor no uno. Ojalá 'Juanrra' (Juan Ramón Mejía) siga por ese camino y la oportunidad le va a llegar."

Además admitió que el grado de exigencia para conformar la escuadra catracha ha aumentado debido a la calidad de los futbolistas.



"Hay muchos jóvenes que vienen mostrando un buen nivel para estar en la Selección, el profesor ha formado un buen grupo donde hay muchos jóvenes y varios de experiencia. Es una bonita competencia, estar en la Selección está costando más."

Por último confesó que aún no ha podido sentarse a platicar con Fabián Coito pero confía en que muy pronto se de una conversación.



"Lo he saludado pero no se me ha dado la oportunidad de hablar con él, cuando llegue el momento dialogaremos."