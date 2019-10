Juan Ramón Mejía: "Hay que ser realistas, no podemos competir con jugadores que están en otras ligas"

Juan Ramón Mejía es el mejor delantero del torneo Apertura de la Liga Nacional. El capitalino lleva 13 goles anotados en lo que va de campeonato con el Real de Minas.

Te puede interesar: El golazo de Juan Ramón Mejía con Real de Minas a Olimpia en el Olímpico



El atacante se sentó de forma exclusiva con DIEZ para hablar de varios temas de actualidad sobre su carrera profesional en el fútbol, entre ellos la no convocatoria a la Selección de Honduras que dirige Fabián Coito.

Se esperaba que JuanRa fuera uno de los 24 llamados por el entrenador uruguayo para los duelos de la Liga de Naciones ante Trinidad y Tobago y Martinica.





Molestias luego del último partido: "Este es el segundo día de recuperación, tenemos una sobrecarga muscular en los aductores, espero llegar bien para el partido del domingo. El profe (Raúl Cáceres) lo decidirá, claro sin arriesgar. Contra Olimpia force un poco, por el tipo de encuentro que era".



Gran momento en Liga Nacional: "Contento, gracias a Dios por la nueva oportunidad que se me da, sobre todo a los compañeros porque me facilitan el trabajo, a veces lo difícil es quedar frente al marco y ellos me generan mucho. No todo el mérito es de Juan Ramón Mejía sino del Real de Minas".



¿Soñaba con un algo así?: "Sí, trabajo con esa mentalidad, me entrego al cien, pero esto es fútbol, a veces te salen y otras no, he tenido torneos buenos y malos. Por ejemplo, en Deporte Savio hago ocho goles, luego regreso a Olimpia y anoto siete, me marcho al Real España no marco, vengo a Real de Minas y me salen cinco y ahora los que llevo en este torneo, y en este club que nadie daba nada por el".

Juan Ramón Mejía tiene más goles que cinco equipos de la Liga Nacional en el Apertura



JuanRa reiteró que sus goles son frutos del trabajo que hace el equipo, ya que los compañeros lo dejan solo frente al arco para que defina. El atacante espera seguir en la racha goleadora para meter al conjunto minero en la pentagonal.



¿Cuál fue su favorito de los 13?: "Por el momento del partido creo que el último contra Motagua en Danlí, por como fue ese duelo, y porque le dimos la vuelta en un tiempo a la mejor defensa, al Bicampeón y se mostró que Real de Minas podía atacar a cualquiera".



¿Sabe especial el gol que le hizo a Olimpia?: "No, todos los celebro con alegría y para ayudar al equipo. Siempre le tengo ese cariño (a Olimpia) y respeto, fue el club que dio la oportunidad de ser un jugador profesional, ellos me formaron y siempre estaré agradecido".



Su no convocatoria a la Selección de Honduras: "Con el trabajo y las circunstancias, uno sabe que hay una oportunidad, pero con la edad que tengo, y madurez soy consciente que los jugadores que están afuera tiene un nivel superior al de los que estamos en la liga y hay que ser realistas, el profesor (Fabián Coito) está formando un proceso y esperamos que salgan las cosas bien. Es un privilegio que vean mi trabajo".





¿Tenía esperanza de aparecer en la lista?: "Sí, por lo que he venido haciendo pero hay otros futbolistas que están antes que yo, cuesta entenderlo pero nuestro nivel no es el mismo que el de los que juegan fuera, eso nos obliga a los jugadores de la liga a que subamos el nivel en Honduras para tener una selección competitiva".



El delantero aseguró que no estuvo pendiente de la convocatoria de Fabián Coito porque estaba resolviendo unos asuntos personales y se dio cuenta luego de hablar con Carlo Costly, quién envió un mensaje tras el no llamado de JuanRa a la 'H'.

El delantero del Real de Minas también tuvo palabras de agradecimiento para el 'cocherito' ya que lo felicitó por el gran momento que vive en la Liga Nacional.



"El me había escrito antes felicitándome por lo que estoy pasando y para mí es un privilegio, aprendí mucho de él cuando lo tuve de compañero y el siempre me motiva a que siga trabajando y eso es un halago"