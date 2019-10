Diego sobre jugar en Comayagua con Olimpia: "Es la cancha alterna que tenemos"

Seguir a @fredyro19

Diego Vázquez no se siente en semifinales de la Liga de Concacaf 2019 pero sí disfruta estar a las puertas de dicha instancia cuando reciba este miércoles al Waterhouse jamaiquino en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

"Lo que esperamos del partido lógicamete es hacer un gran juego y pasar a la semifinal de este torneo tan importante, vamos a enfrentar a un equipo complejo pero confiamos mucho en nuestro funcionamiento", arrancó apuntando el estratega del bicampeón hondureño.

Evitó hablar de Olimpia, su rival en el clásico del domingo en Comayagua, puesto que, a su juicio, "siempre nos enfocamos en lo inmediato, en lo próximo, estamos en este torneo que es tan importante para nosotros, va el primer tiempo y la ventaja tenemos que ratificarla en el terreno de juego", lanzó.

¿Cómo esperan al Waterhouse? "Planteamos los partidos primero en lo trabajado por el equipo nuestro, primero en tener un buen funcionamiento, luego en lo que haga el equipo rival", respondió Vázquez.

Keithy Simpson: "Tenemos que ser más cautelosos para no encajar muchos goles".

Tampoco cree que jugar sin gente les perjudique, ya que en Jamaica jugaron bajo similares circunstancias: "En Jamaica jugamos en un escenario parecido, no había mucha gente. Obvio uno quiere el apoyo de su publico", pero sabe que no lo tendrán por la sanción de Concacaf después del derbi capitalino que no se disputó en la primera vuelta y dejó cuatro muertos.

Advierte modificaciones en el 11, pensando en la batalla futbolística del domingo ante su archirrival: "Siempre hay algunos cambios por la continuidad del partido, jugamos cada tres días y Motagua no tiene gran cantidad de plantel; seguramente mañana verán algunos cambios", anticipó.

NO SE VE EN SEMIS AÚN

"Los partido duran 90 minutos, por lo general de descuento son cuatro o cinco" , garantizó la 'Barbie' en relación a todo lo que falta por disputar. También dijo que saben que "tenemos que contrarrestar esa virtud de ellos, que lo hicimos en Jamaica, apostar mucho al funcionamiento nuestro y ser dueños del partido", analizó.

Volviendo a ser cuestionado por el duelo ante Olimpia, Vázquez indicó que no fue decisión suya irse a Comayagua, sino que "es la cancha alterna que tenemos, las decisiones fueron en conjunto con la directiva, por eso se tomó la decisión de jugar ahí", concluyó.