El guardameta electricista que se inspira en “Chocolate” Flores para llegar a la Liga Nacional

El sueño por llegar a la Primera División de Honduras se traduce como pasos inquebrantables para el joven guardameta de 24 años, Carlos Sambulá, quien es padre de familia, técnico electricista y un verdadero triunfador que no se raja ante las adversidades.

Su génesis en el fútbol tiene lugar a sus 13 años siendo jugador de campo hasta que le fascinó la portería por accidente sin saber que más adelante destacaría en los torneos intercolegiales como el guardameta menos batidos en varios torneos.

“Desde que me probé en la portería no quise ser jugador de campo, me gustó el área de 16-50, pero lo que más me motiva es que quiero seguir los pasos de un portero hondureño como “Chocolate” Flores, también admiro mucho a Donis Escober”, relató.

Es cierto, entre los 22 futbolistas que entran al campo en las competencias, no es el más alto o corpulento, “pero tengo muchos reflejos y mi punto fuerte es la reacción” que lo ha llevado a triunfar con el Sauce FC en la Liga Mayor de La Ceiba.

Vida, trabajo y una meta por cumplir

“El fútbol casi nunca fue lo mío”, admite… y es que Carlos Sambulá mientras no entrena con su equipo, aprovecha sus horas para desempeñarse como electricista, profesión de su colegiatura que le dedica tiempo, al menos durante 30 horas a la semana para sostener a su familia.

“Es un poco complicado porque tengo que sacrificar muchas cosas. A veces tengo que hacer el espacio suficiente para practicar. Yo le digo a mi familia que todo lo que hago es por su bienestar, tengo dos hijos que son mi motivación”, dijo.

Y agregó: “Lo que gano como técnico en electricista es la base fundamental de mis ingresos, por eso hago tiempo y lo balanceo con el fútbol”.

“Ya no quiero que mi padre trabaje. La Liga Nacional es una de mis metas, nunca es tarde y yo tengo el ejemplo de Miguel Valerio que debutó con 28 años. Yo tengo la esperanza que llegaré a la primera división”.

En dos ocasiones el oriundo de la comunidad garífuna de Sambo Creek estuvo cerca de unirse a las filas de Atlético Independiente en la Liga de Ascenso, pero su fichaje no se concretó, sin embargo, para final del Apertura 2019 una puerta podría abrirse para él en el Vida de la Primera División.

Ante ello reveló que “hubo un acercamiento, pero se decidió que en diciembre me les una a la temporada, si no se concreta nada, estoy seguro de que habrá muchas opciones. La Fenafuth debería enfocarse en estas ligas, hay mucho talento”, el futuro le espera.