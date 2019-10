Jorge Claros sobre la crisis de Real España en el Apertura: "Los responsables somos todos"

En el campamento de Real España no se esconde la preocupación que existe por la incómoda posición en la que se ubica el equipo en el Torneo Apertura 2019 y que los mantiene con un pie afuera de la pentagonal final.

Luis Ordóñez: "Las matemáticas nos dan la oportunidad de poder clasificar"

Siendo uno de los más experimentados en el cuadro aurinegro, el volante contención Jorge Claros, afirmó que siguen trabajando con el mismo propósito ahora de la mano del nuevo entrenador de Real España, Luis Ordóñez.

"La idea siempre es la misma, lo que cambia es que está Luis (Ordóñez) en el primer equipo. Él ya ha trabajado anteriormente con el primer equipo y no es un desconocido tanto institucionalmente como deportivamente."

La crisis de resultados que atraviesa el conjunto españolista ha hecho sonar las alarmas en los jugadores de Real España. por la creciente dificultad conforme avanza el campeonato de la Liga Nacional de Honduras.



"El proceso siempre sigue en lo mismo, no estamos obviando nada ni siendo mentirosos. Somos conscientes que la cosa está compleja, estamos allá abajo y tenemos que ganar. El problema siempre ha sido el maldito gol y lastimosamente nos ha pasado factura."

Consultado sobre lo que pasa realmente en el seno de catedrático que ha generado críticas de todos los sectores, especialmente a los entrenadores y futbolistas, Jorge Claros se responsabilizó en nombre de todo el plantel.



"Esas preguntas nos las hacemos nosotros mismos porque somos los que realmente jugamos dentro del campo. Todos los entrenadores durante el tiempo que yo he estado aquí han puesto el mayor esfuerzo, lamentablemente en esto del fútbol siempre ustedes (prensa deportiva), la gente; los responsables somos todos y no hay que señalar entrenadores, también se han ido jugadores. El tema es bien complejo, estamos conscientes de eso pero no vamos a buscar culpables sino vamos a estar dañándonos nosotros mismos. Hay que buscar soluciones y las soluciones son los partidos, son los goles, son los tres puntos."

Prosiguiendo con las interrogantes, Claros aseguró que no se han sentido incómodos por algunos cambios de posición que se hicieron con jugadores como Jhow Benavídez o Iván López.



"No hemos tenido ninguna inconformidad, si a mí me dice un entrenador si puedo jugar en una posición y yo no me siento cómodo, seré sincero. Yo soy dueño de mis acciones, no voy a hacer un trabajo a medias, o lo hago bien o no lo hago bien en mi posición. Eso se lo tendría que preguntar a los jugadores mencionados, yo nunca vi a Jhow haciendo mala cara simplemente las cosas no salieron, no solamente con el profesor Hernán (Medford)."

Para finalizar, y basado en su análisis de la actualidad de Real España combinada con su amplia trayectoria en el fútbol, Jorge Claros dejó en el aire su respuesta sobre si le gustaría ser director técnico al retirarse del balompié.



"Tener a 30 jugadores felices es muy complicado", argumentó.