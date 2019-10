Raúl Cáceres y su broma a Juan Ramón Mejía: "Cuando estés con 20 goles te van a llevar a la Selección"

Después que el técnico de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito anunciara su convocatoria para los duelos ante Trinidad y Tobago y Martinica, el no estar el del delantero Juan Ramón Mejía causó opiniones encontradas en la población.

Hoy nos dimos la tarea de poder conocer el sentir y pensar del entrenador del Real de Minas, Raúl Cáceres, quien tenía una esperando que fuese tomado en cuenta, pero muy respetuoso de la nómina, considera que Coito está haciendo las cosas bien.

"Yo decía que el goleador de la liga podría ser llamado, pero es de respetar la decisiones del profesor Fabián, él está haciendo su trabajo y esperemos que le ajuste para lo que él pretende", comentó.

Y es que luego que Juan Ramón Mejía declarara a Diez que es consciente que no es igual anotar en Honduras que en el extranjero, el DT dio su punto de vista. "Creo que es una cuestión de morbo, camaradería, jocosidad. Los goles valen igual en todos lados, ojalá que no sea por eso porque como es del Real de Minas. Ojalá no sea eso, ya que es un hondureño más".

Desde el punto de vista de estratega 'minero', el tema que Mejía no esté en un equipo denominado grande le resta. "Lamentablemente el momento de él es en el Real de Minas, si estuviera como goleador en el Olimpia, yo creo que ahí estuviera. Lo digo nada más como una situación de alerta. Es un goleador, un hondureño. Creo que debería ser una opción para futuro".

Raúl Cáceres es del pensamiento que el técnico de la Bicolor está haciendo bien las cosas bien en el país. "Yo creo que el profe (Coito) está haciendo un buen trabajo, ha sido evidenciado en la jornada anterior con los partidos de la Selección. Para mí no es de objetarle las decisiones que ha tomado han sido muy buenas. Obviamente, ahorita que nos incomode, pero de manera positiva porque es imposible que quede bien con todo mundo".

Y es que los 13 goles lo respaldan considera su entrenador. "El caso de Juan Ramón (Mejía) es muy puntual, es el goleador y a estas alturas ya no es casualidad. La primera vez llevaba cinco goles, ahora lleva 13 y muy constante en estar anotando, yo creo que hay cosas que sí deberían ser tomadas en cuenta, pero yo creo que él está haciendo un trabajo muy bueno y ojalá se vea reflejado en esta jornada".

Muy consciente de lo complicado que es ser entrenador de la Selección Nacional, Raúl Cáceres entiendo lo duro que es para Coito realizar las convocatorias.

"No solamente Juan Ramón (Mejía), sino que unos objetamos por unos jugadores, otros por otros. Es bien difícil el trabajo de el profesor. Ojalá que tenga el tiempo y que haya sido muy minucioso y cauteloso en la convocatoria. Hoy ya está hecha y hay que esperar que se juegue los partidos para poder juzgarlo".

Después de hablar por varios minutos sobre el tema, Cáceres hasta aprovechó para bromear sobre la ausencia de Juan Ramón Mejía en la H. "Es que como el profe era defensa por eso no lo valora jajaja. Son bromas, nada que ver. Los 13 goles no están a la vuelta de la equina y en un campeonato como el hondureño que es competitivo no es fácil. Hay algo importante que hay que valorar y es que si no se le da el valor ahorita, pero puede ser a futuro".

Luego le lanzó una broma a su delantero para que no pierda las esperanzas de un posible llamado. "Algo positivo de aquí, Juan Ramón, cuando estés en los 20 te van a llevar a la Selección. Que llegue a los 20 que está haciendo historia", concluyó.