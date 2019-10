Mauricio Tapia espera a un Olimpia ofensivo contra Comunicaciones en Guatemala

Olimpia ya se encuentra en la capital de Guatemala para afrontar el partido contra Comunicaciones por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Concacaf este jueves a las 8:00 de la noche y en donde aventaja la serie 2-0 en el global.

Ante este panorama, el técnico de Comunicaciones, Mauricio Tapia, analizó la forma de juego del cuadro hondureño y aseguró que el seguimiento realizado a los Leones no se base en los duelos directos contra su equipo, sino en todos los juegos.

"La lectura que hago de Olimpia es no solamente por el partido de ida, ni por la copa Premier, sino que lo venimos siguiendo en cada partido que viene jugando como hacemos con todos los rivales. No es un equipo que se siente cómodo esperando, después del 2-0 cuando nos empezó a esperar, se le complicó más el partido y nos dio espacio como para poder lastimarlos; No lo hicimos pero sí tuvimos las posibilidades."

Continuó explicando lo que ha evaluado del conjunto de Pedro Troglio: "Yo creo que Olimpia no se siente cómodo cediendo la iniciativa, creo que es un equipo y un técnico que intenta tomar la iniciativa del partido, que le gusta manejar otro tipo de intensidad de tres cuartas partes en adelante, que suma mucha gente adelante y no creo que vaya a cambiar lo que viene haciendo porque lo vi que lo hace de local, de visita, en el campeonato doméstico y lo hizo acá. Creo que va a seguir por esa línea teniendo en cuenta que ellos vienen jugando el miércoles con un equipo y el domingo juega con otro en su liga doméstica, eso le permite mantener una intensidad durante todo el partido tratando de llevar al rival a un desgaste prematuro cuando uno no tiene tanto recambio como el que tienen ellos", argumentó.

Pese a lo complejo que se vuelve el enfrentamiento por la ventaja en el marcador que posee Olimpia tras el choque de ida, Tapia considera que tienen muchas opciones de eliminar a los merengues en un encuentro muy movido.



"Yo creo que va a ser una serie donde tenemos la obligación de darle vuelta, emparejar la serie y tratar de quedarnos con el pase ganando 3-0, sin la posibilidad de un equipo que te va a atacar permanentemente y que te lastime. Es un partido que tenés que ver los dos arcos, no solamente uno."

Además manifestó que aunque están con desventaja en el global, la eliminatoria aún no está sentenciada y lucharán por adjudicarse el boleto a las semifinales de la Liga Concacaf.



"En lo que demostramos dentro del terreno de juego, creo que la serie está abierta. Dependerá mucho de la presentación que tengamos mañana y lo que nos presente Olimpia, teniendo en cuenta que no solamente está la posibilidad de seguir avanzando en esta fase preliminar sino también está en juego los cupos para la Liga de Campeones."