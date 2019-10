Héctor Vargas critica comunicado de los árbitros y cree que es una 'intimidación'

Jugadores y técnico del Marathón atendieron a los medios previo al juego ante los Lobos de la UPN, Héctor Vargas cree que es una 'intimidación' lo que hacen los árbitros contra los 'verdolagas'.

El argentino cree que está bien que lo hagan, pero que admitan que los árbitros también se han equivocado y que desde ahí empiecen a hacer las cosas parejas en el fútbol.

SOBRE LOS ÁRBITROS

"En la semana nos preparamos como siempre, pensando en el rival que siempre es difícil, trabajando en los específico, la otra parte que es fuera de la cancha. Yo lo tomo de esta manera, asumiendo las responsabilidades, no defendiendo a Marathón, si no defendiendo el fútbol, como una intimidación y lo digo por qué, por el comunicado que lo han sacado, cosa que no ha hecho anteriormente, el respeto se gana, cuando intimidaron a Armando Castro a mitad de la cancha y nadie dijo nada, cuando el técnico de un equipo (Diego Vázquez) lo hizo y después se equivoca, ese árbitro no se debe volver a poner y lo siguen haciendo, con esa nota no se le hace nada bien al fútbol"

"Si vamos a empezar primero hay que hablar todo y reconocer que te equivocaste, eso fue hace muy poco, seguimos lo mismo con presidentes que han caído presos en esta federación, no podemos mirar para un costado cuando te equivocas con una mano como lo hizo Benigno (Pineda) o como el caso de (Alfredo) Hawit que estuvo asignando árbitros, yo lo que quiero es cambiar para bien, como es el caso de Mario cuando dijo que fue correcta la expulsión, si a partir de ahora hay alguien que tildó en su momento de delincuentes a los árbitros y no se les castigó, me parece positivo"

"A Yustin (Arboleda) le dijeron 'vas a volver a ir al tribunal y vas a querer', ellos se quieren valer de esa manera, es una intimidación cuando no reconocés tu error, cuando querés imponer a un equipo entonces no estás haciendo las cosas bien, estás queriendo caerle a un equipo que lo viene haciendo mejor en muchas cosas"

NO ENTIENDO CUÁL ES EL PROBLEMA

"Habría que preguntar cuál es el problema con un equipo que en tan corto tiempo le vaya bien, cuando yo vine a este club me pareció que lo único que había que cambiar era la mentalidad, hemos ganado y seguimos primeros, el trabajo no solo es mío, cuando seamos todos iguales este fútbol va a mejorar"

PIENSA EN UN DESCANSO

"Yo tengo la bendición de Dios que tengo ocho años consecutivos dirigiendo, no quiero renegar porque va y el de arriba se enoja, llega un momento que uno quiere descansar para pasar con la familia, por eso digo que de salida, porque llevo varios años trabajando seguido"

HACER VALER SU MOMENTO

"Si nosotros este sábado no consolidamos lo que hicimos la fecha pasada entonces retrocedemos, no hemos ganado nada, todos tenemos planificado, el gol de Mario (Marínez) fue un trabajo durante la semana"

JUEGO ANTE MOTAGUA

"Ellos vinieron con la idea de no arriesgar, solo con un delantero en punta y con mucha razón, ellos tienen dos clásicos, ir a Puerto Cortés, La Ceiba y Tocoa, nosotros sabíamos"

SU PLANTEL

"Tenemos variantes, eso es lo que nos lleva poder abrir una puerta cuando el rival se cierra, Motagua no esperó desde muy atrás, tenemos variante y siempre vamos a tratar de utilizarlos, vamos a tratar de dar sorpresas"

SEGUIRÁN EN LA LUCHA CON EL ARBITRAJE

"Eso vamos a seguir hablando, el momento que te quedás callado sale el dicho 'el que calla otorga', no es reclamando si no haciendo ver nuestros derechos, nosotros podemos hacerlo y con todo respeto lo vamos a seguir haciendo"

A DIEGO VÁZQUEZ

"Una vez él cuestionó porque nosotros festejamos un empate y dijo que Olimpia es un equipo demasiado grande para celebrar un empate, pero fue por manera que lo hicimos y después en la final nosotros ganamos, yo desde el momento que gané dos finales no festejo solo por hacerlo, es porque veo la posibilidad y la verdad las finales son para festejarlas".