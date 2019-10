Pedro Troglio sobre Comunicaciones: "Hemos eliminados a un equipo durísimo"

“Me voy satisfecho porque hicimos los goles que teníamos que a hacer”, fueron las palabras del entrenador Pedro Troglio tras lograr ubicar a Olimpia en la semifinal de la Liga de Concacaf al eliminar a su similar de Comunicaciones en los juegos de ida y vuelta de los cuartos de final.

El timonel argentino se mostró satisfecho, sin embargo, sobre el accionar del encuentro remembró en que "si hubiéramos hecho el gol en los primero minutos del segundo tiempo seguramente hubiera cambiado, creo lo que hay que rescatar es que solo fue una clara de gol y en el segundo tiempo un par de tiro de fuera del área, no nos llegaron, defendimos fuera de nuestro arco, en el global hicimos bien las cosas".

Ver: Motagua y Olimpia jugarán a puerta cerrada la semifinal de vuelta en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula

Además, comentó sobre el hecho de haber llegado a territorio guatemalteco con ventaja de dos anotaciones, algo que según él, les restó ventaja.

"Nosotros sacamos una diferencia de local que no era espectacular, pero era buena... cuando tú haces dos goles y no te hacen ninguno, el equipo que viene a jugar a su cancha no sabe si jugársela de entrada o al final. La diferencia era incómoda, Comunicaciones se fue cansando y la cancha fue muy rápida”, soltó.

Ante ello siguió comentando que "no le dimos posibilidades" pero que es consciente que "hemos eliminados a un equipo durísimo. Cuando me tocó en los cuartos de final, recuerdo el baile que nos dio en la Copa Premier, gracias a Dios nos sacamos de encima a un rival de los más complicados de todos”.

En lo demás reitera el hecho de haber realizado un buen juego que les permitirá luchar por la final ante Saprissa, otro rival de turno fuerte.

“Va a ser muy duro. A medida que llegas más lejos te das cuenta de que los rivales son durísimos. Comunicaciones es un rival más duro, la gente me sorprendió mucho hoy, vinieron a darnos una mano, me voy positivos porque se ganó, ahora hay que pensar en lo que venga”, cerró.

La escuadra merengue iniciará de local ante los Morados en el 22 de octubre a puerta cerrada en el Estadio Olímpico Metropolitano. El encuentro de vuelta será en suelo tico el 29 de este mismo mes respectivamente.