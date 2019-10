OFICIAL: Día y hora de las semifinales de Liga Concacaf 2019; Motagua y Olimpia jugarán a puerta cerradas

Follow @GustavoRocaGOL

Todo está dicho. Este viernes la Concacaf ha oficializado cómo han quedado las llaves de semifinales en cuanto a quién abre de local y quién cierra en su feudo para los juegos de esta instancia.

El órgano rector del fútbol de Norte y Centroamérica, además del Caribe, ha establecido además la hora y las fechas de estos duelos en donde, por Honduras, estarán Olimpia y Motagua.

El que corrió con mayor suerte para estos emparejamientos fue el Motagua, quien disputará la vuelta como "local" en el Estadio Olímpico.

Los choques de ida de las semifinales de la Liga Concacaf 2019 comenzarán el jueves 24 de octubre y lo abre el Olimpia ante el Saprissa en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 6:00 de la tarde.

Dos horas más tarde (8:00 PM), en El Salvador, el Alianza le hará los honores al Motagua, bicampeón del fútbol hondureño.

Mientras que los clasificados a la Gran Final se conocerán una semana después, cuando el jueves 31 de octubre el Motagua, a las 6:00 de la tarde, reciba al Alianza en el Olímpico de San Pedro Sula.

A las 8:00 de la noche en Costa Rica, la otra llave quedará decidida, pues el Saprissa acogerá al Olimpia de Pedro Troglio, club que fue el campeón de la primera edición de esta Liga Concacaf bajo este nuevo formato.

Cabe destacar que en el mismo comunicado la Concacaf ha oficializado que tanto Motagua y Olimpia jugarán fuera de Tegucigalpa y siempre en el Estadio Olímpico a puertas cerradas.

Día y hora de las semifinales de Liga Concacaf 2019

Jueves 24 de octubre de 2019

6:00 PM Olimpia (HON) vs Deportivo Saprissa (CRC)

8:00 PM Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON)



Jueves 31 de octubre de 2019

6:00 PM FC Motagua (HON) vs Alianza FC (SLV)

8:00 PM Deportivo Saprissa (CRC) vs CD Olimpia (HON)